Beşiktaş ile Fatih Karagümrük ligde 18. randevuda

Mücahit Hüseyin Eroğul
26 Nisan 2026•Güncelleme: 26 Nisan 2026
Siyah-beyazlı futbol takımı, rakibiyle daha önce oynadığı 17 lig maçının 12'sini kazandı. Kırmızı-siyahlı ekip, 1959-1960 sezonundan bu yana yapılan karşılaşmalarda 2 galibiyet elde ederken, 3 mücadele ise beraberlikle sona erdi.
Söz konusu maçlarda Beşiktaş'ın attığı 37 gole, Fatih Karagümrük 12 golle cevap verdi.
Siyah-beyazlı takım, rakibiyle sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı maçı 2-0 kazandı.
Beşiktaş, ev sahibi olduğu maçlarda bir kez kaybetti
Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük'e karşı ev sahibi olarak sahaya çıktığı mücadelelerde de üstünlüğünü korudu.
Daha önce 8 kez rakibini ağırlayan Beşiktaş, bu maçların 5'inde sahadan galip ayrılırken, 2 karşılaşma beraberlikle sona erdi. Fatih Karagümrük ise bir kez rakibini deplasmanda mağlup etti.
Beşiktaş bu maçlarda 18 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü.
Siyah-beyazlılar sadece 1 kez gol atamadı
Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile oynadığı lig maçlarında yalnızca bir kez gol sevinci yaşayamadı.
Siyah-beyazlılar, 17 maçın 16'sında rakip fileleri havalandırırken, gol atamadığı tek mücadelede sahadan 1-0 yenik ayrıldı.
Beşiktaş, 7 mücadelede ise Fatih Karagümrük'ün gol atmasına engel oldu.
En farklı sonuçlar
İki takım arasındaki en farklı sonuçlara da Beşiktaş imza attı.
Geride kalan 17 maçta siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük'ü bir kez 4-0, dört defa da 4-1'lik skorlarla mağlup etti.
Kırmızı-siyahlı takım ise rakibi karşısında 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla galibiyet elde etti.