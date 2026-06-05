Beşiktaş, İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile sözleşme imzalayacak Beşiktaş, anlaşmaya vardığı İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ile sözleşme imzalayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkan Serdal Adalı ve futbol direktörü Önder Özen'in de katılımıyla saat 14.00'te BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde imza töreni düzenlenecek.

Vincenzo Italiano, akşam saatlerinde Beşiktaş için İstanbul'a gelmişti.

Vincenzo Italiano'nun kariyeri

İtalyan çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerine 2014'te Venezia'da yardımcı antrenörlük yaparak başladı.

2015 yılında İtalya alt lig ekiplerinden Vigontina'da altyapı antrenörü olan Vincenzo Italiano, 2016'da ilk teknik adamlık deneyimini de burada yaşadı.

Daha sonra sırasıyla Arzignano ve Trapani'de çalışan Italiano, asıl çıkışını Spezia'da yaptıktan iki sezon sonra Fiorentina'nın başına geçti. Floransa ekibiyle 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında üst üste iki kez UEFA Konferans Ligi'nde final gören 48 yaşındaki teknik adam, ancak kupaya uzanamadı.

Fiorentina'da üç sezon görev yapan deneyimli teknik direktör, Haziran 2024'te Bologna ile sözleşme imzaladı. Bologna'yı iki sezon çalıştıran Vincenzo Italiano, takımıyla ilk senesinde İtalya Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

Tecrübeli çalıştırıcının ekibi, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) son iki sezonu sırasıyla 9'uncu ve 8'inci basamakta tamamladı.

Italiano yönetimindeki Bologna, 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne lig aşamasında, bu yıl ise Avrupa Ligi'ne çeyrek finalde veda etti.