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Spor

Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası, Edirne'de başladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Balkan Bisiklet Birliği iş birliğinde düzenlenen Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası, Edirne'de başladı.

Gökhan Zobar  | 28.10.2024 - Güncelleme : 28.10.2024
Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası, Edirne'de başladı Fotoğraf: Gökhan Zobar - AA

Edirne

İki gün sürecek şampiyonanın ilk gününde merkeze bağlı Orhaniye köyünde 10 Balkan ülkesinden 82 sporcu, zamana karşı yarış kategorisinde mücadele etti.

Yarışların startı Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Balkan Bisiklet Birliği Başkanı Emin Müftüoğlu ile Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak tarafından verildi.

Müftüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu organizasyonu Türkiye'de gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Balkan Bisiklet Birliğinde güzel bir birliktelik oluşturulduğunu ifade eden Müftüoğlu, bu yarışların Balkan ülkelerindeki sporcuları Avrupa ve dünya şampiyonları ile olimpiyatlara hazırladığını belirtti.

Edirne'de geniş katılımlı ve güzel organizasyon düzenlendiğini anlatan Müftüoğlu, "Şampiyonanın ilk gününde zamana karşı kategorisinde yarışlar oluyor. Her bir dakikada bir sporcular start alıyorlar. 10 ülkeden 82 sporcu bugün yarışıyor. Yıllar önce yine aynı organizasyonu Edirne'de yapmıştık, çok güzel gerçekleşmişti. Normalde şampiyona Sırbistan'da yapılacaktı ancak oradaki güvenlik nedeniyle iptal olan yarışı ülkemize getirdik. Geçmişte de bu şampiyonayı burada düzenlediğimiz için tecrübemiz var." diye konuştu.

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