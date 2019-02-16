Bakan Kasapoğlu Kilis'te bisiklet dağıtım törenine katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kilis'te "15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyası kapsamında Kilis 7 Aralık Stadı'nda gençlerle bir araya geldi.

KİLİS

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanlığı ve Kilis Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen "15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyası kapsamında düzenlenen bisiklet dağıtım törenine katıldı.

Kilis 7 Aralık Stadı'nda gerçekleştirilen törende, Kilis Vali Vekili Fehmi Sinan Niyazi, Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Ahmet Salih Dal ve Mustafa Hilmi Dülger de yer aldı.

Törende konuşan Bakan Kasapoğlu, "Burada yapılan bisiklet dağıtımı gerçekten bir devrim. Bisiklet sağlığımız, çevremiz ve ekonomimiz için çok önemli. Bugün gerçekleştireceğimiz bisiklet dağıtım töreni sadece Kilis için değil, tüm Türkiye için örnek bir proje. Hasan Kara başkanımızın gerçekleştirdiği projeyi tüm illere yaymak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de spor tesisi bulunmayan ilçe kalmadığını aktaran Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Spor gerçekten çok önemli, hepimizin hayatında günlük yaşamımızın bir parçası olması gereken bir olgu. Malumunuz Cumhurbaşkanımız bir sporcu, spora ve sporcuya önem veren biri. Bu çerçevede son 16 yılda ülke genelinde çok büyük spor atılımı gerçekleştirdik. Bu atılım sayesinde ülkemizde spor tesisi olmayan ilçe kalmadı. Hatta köylere kadar spor tesislerimiz var. Yüzme havuzlarından spor salonlarına, tenis kortlarından basketbol sahalarına ve statlara kadar çok büyük tesisler gerçekleştirdik. 2002 yılında Türkiye'de bin 500 spor tesis varken yerel yönetimlerimizle birlikte bugün 5 bine yakın spor tesisimiz var."

Bakan Kasapoğlu, vatandaşlardan spor tesislerini daha fazla kullanmalarını isteyerek, "Sizler bu tesisleri kullandığınız müddetçe bizler daha yenisini ve güzelini yapmaya talibiz. Sizlerin bu konudaki heyecanınızı daha fazla görmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerin Türkiye'de 2000 yılı öncesinde yaşananları hatırlamadığını, bunu anlatmanın boyunlarının borcu olduğunu kaydeden Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart günü yeni bir seçimle ülkemizin karşısında olacağız. Bu seçimde siz Kilislilerin, AK Parti'mizin, Cumhur İttifakı'mızın yanında tüm gücünüz ve tüm varlığınızla yer alacağınıza eminim. Çünkü karşınızda bir zillet ittifakı var. Bu ittifaka karşı safları daha sık tutmamız gerekiyor."

Törende bisikletlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar, Bakan Kasapoğlu ve yetkililere teşekkür etti.



Muhabir: İzzet Mazi