Kadıköy'de kazanan yok

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor 1-1 berabere kaldı.

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor arasında oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

11. dakikada Dirar'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Zajc'ın sol ayağıyla arka direğe vuruşunda kaleci Serkan topu son anda çeldi. Atağın devamında Atiker Konyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

36. dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Skrtel'in orta sahadaki hatasıyla topu kapan Milosevic, topu arkadan bindiren Fofana'ya aktardı. Rakip yarı sahanın ortalarından aldığı topla savunmanın üzerine giden Fofana'nın, Sadık Çiftpınar'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahası içine girerek arka direğe yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

43. dakikada Valbuena'nın hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda altıpasta Slimani'nin kafa vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

45+1. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Dirar'ın sağdan etkili ortasına ön direkte şık bir dokunuş yapan Jailson'un vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitti.

İkinci yarı

48. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Valbuena, topu altıpasın soluna koşu yapan Slimani'ye aktardı. Slimani'nin tek pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Zajc, meşin yuvarlağı farklı şekilde auta gönderdi.

67. dakikada Valbuena'nın hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşuna altıpasın önünde iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

70. dakikada Dirar'ın sağdan etkili ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Ayew'in kafa vuruşunda kaleci Serkan topu son anda kornere çeldi.

72. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından yerden vuruşunda kaleci Volkan topu iki hamlede kontrol etti.

82. dakikada Dirar'ın etkili ortasına altıpasın solunda iyi yükselen Skrtel'in kafa vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Fenerbahçe'de kayıplar sürüyor

Fenerbahçe, Atiker Konyaspor'la sahasında 1-1 berabere kaldı ve küme düşme hattının bir basamak yukarısı olan 15. sıraya geriledi.

Puanını 24'e yükselten Fenerbahçe, küme düşme hattına gerilemekten averajla kurtuldu. Sarı-lacivertliler, aynı puandaki MKE Ankaragücü'nün averajla bir basamak üstünde 15. sırada yer aldı. Fenerbahçe ligde 21. haftayı 14. sırada tamamlamıştı.

Ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Atiker Konyaspor ise puanını 34'e yükseltti.

Fenerbahçe'nin sevinci yarıda kaldı

Fenerbahçe'de Alper Potuk'un 85. dakikada filelere gönderdiği top, VAR incelemesi sonrası gol olarak değerlendirilmedi ve sarı-lacivertli ekibin sevinci yarıda kaldı.

Son dakikalarda Alper Potuk'un fileleri havalandırmasıyla, sarı-lacivertli takım ve taraftarları büyük bir sevinç yaşadı. VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle gol kararı iptal edildi.

Jahovic'e VAR incelemesiyle kırmızı kart

Atiker Konyasporlu futbolcu Adis Jahovic, VAR incelemesi sonrasında kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısında Sadık Çiftpınar'a yaptığı faul sonrası Jahovic'in hareketini hakem Fırat Aydınus, VAR odasından gelen uyarı sonucu ekrandan izledi. Aydınus, pozisyonu izledikten sonra Jahovic'e 33. dakikada kırmızı kart gösterdi.

Öte yandan, Aydınus, ilk yarıda Fenerbahçeli Jailson'un rakip ceza sahasında yerde kaldığı bir pozisyonu da VAR'da inceledi. VAR incelemesi sonrası Aydınus, pozisyonun penaltı olmadığına hükmetti.

Jailson'dan ikinci gol

Jailson, Fenerbahçe formasıyla ikinci golünü attı.

Atiker Konyaspor karşısında ilk yarının uzatma bölümünde fileleri havalandıran Jailson, Galatasaray derbisinden sonra bir kez daha sarı-lacivertli formayla gol sevinci yaşadı.

Muhabir: Süha Gür, Erkan Tiryaki