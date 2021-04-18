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Spor

Avrupa Güreş Şampiyonası yarın Polonya'da başlayacak

Avrupa Güreş Şampiyonası, Polonya'nın başkenti Varşova'da yarın başlayacak.

Sinem Er   | 18.04.2021
Avrupa Güreş Şampiyonası yarın Polonya'da başlayacak

Ankara

Serbest stil müsabakalarıyla başlayıp, kadınlar ve grekoromen maçlarıyla devam edecek organizasyon, 25 Nisan Pazar günü tamamlanacak.

Türkiye, organizasyonda 30 sporcu ile mücadele verecek.

Tokyo Olimpiyatları öncesi en ciddi prova olarak görülen şampiyonanın ilk gününde, serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kilo karşılaşmaları gerçekleştirilecek. Sabah seansında elemeler, akşam seansında ise yarı final ile final mücadeleleri yapılacak.

Öte yandan, milli güreşçilerden Metehan Başar, Atakan Yüksel, Fatih Cengiz, Yasemin Adar, Soner Demirtaş, Elif Jale Yeşilırmak, Selahattin Kılıçsallayan, Buse Tosun ve Bedia Gün'ün, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 6-9 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Olimpiyat Kalifikasyon Turnuvası'nda yer alacak olmaları nedeniyle Avrupa Şampiyonası'na katılmayacakları duyurulmuştu.

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımların kadrosu şöyle:

- Serbest Milli Takımı: Süleyman Atlı (57 kilo), Emrah Ormanoğlu (61 kilo), Hamza Alaca (65 kilo), Haydar Yavuz (70 kilo), Fazlı Eryılmaz (74 kilo), M.Nuri Kotanoğlu (79 kilo), Osman Göçen (86 kilo), Erhan Yaylacı (92 kilo), Süleyman Karadeniz (97 kilo), Taha Akgül (125 kilo).

- Kadın Milli Takımı: Evin Demirhan (50 kilo), Zeynep Yetgil (53 kilo), Eda Tekin (55 kilo), Mehlika Öztürk (57 kilo), Elif Yanık (59 kilo), Cansu Aksoy (62 kilo), Aslı Tuğcu (65 kilo), Nesrin Baş (68 kilo), Merve Pul (72 kilo), Ayşegül Özbege (76 kilo).

- Grekoromen Milli Takımı: Ekrem Öztürk (55 kilo), Kerem Kamal (60 kilo), Abdurrahman Altan (63 kilo), Murat Fırat (67 kilo), Selçuk Can (72 kilo), Yunus Emre Başar (77 kilo), Burhan Akbudak (82 kilo), Doğan Göktaş 87 kilo), İbrahim Tığcı (97 kilo), Rıza Kayaalp (130 kilo).

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