Euro
9.67
Dolar
8.07
BIST 100
1,408.14
Altın
1,777.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Formula 1 takvimine yeni yarış eklendi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda gelecek yıldan itibaren Miami Grand Prix'si düzenlenecek.

Abdulkadir Karakaya   | 18.04.2021
Formula 1 takvimine yeni yarış eklendi

Istanbul

Organizasyondan yapılan açıklama göre, ABD'nin Florida eyaletindeki Miami kentinde gerçekleştirilecek yarış için 10 yıllık sözleşme imzalandı.

Miami Grand Prix'sinin düzenleneceği pist, Amerikan Futbol Ligi (NFL) maçlarına ev sahipliği yapan Hard Rock Stadyumu'nun etrafında bulunacak.

5,41 kilometre uzunluğunda planlanan pist 19 viraj ve 3 ana düzlükten oluşacak, pilotlar azami 320 kilometre hıza ulaşabilecek.

Yarışın yapılacağı tarih ise daha sonra belirlenecek.

Miami Grand Prix'si, Teksas'ta gerçekleştirilen ABD Grand Prix'siyle birlikte ülkedeki ikinci Formula 1 yarışı olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 120 milyonu geçti
Kovid-19 salgınıyla ani işitme kaybı yaşayanların sayısında artış tespit edildi
Ankara Üniversitesinin araştırmasına göre Kovid-19 teşhisinden itibaren ruh sağlığı hizmeti şart
Kovid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Şahin: Yürüyerek gelip hayatını kaybeden hastalarımız olmuştur

Benzer haberler

Formula 1 takvimine yeni yarış eklendi

Formula 1 takvimine yeni yarış eklendi