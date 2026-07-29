Borsa güne yatay başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,63 değer kaybederek 13.687,86 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 4,45 puan ve yüzde 0,03 artışla 13.692,31 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,79 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen yüzde 1,98 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda çip üreten şirketlerin hisselerindeki satış baskısının derinleşmesi ve jeopolitik gerilimlerin yeniden artmasıyla risk iştahı azalırken, gözler bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ve yurt dışında ise Fed'in faiz kararının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanın direnç, 13.600 ve 13.500 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.