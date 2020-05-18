Euro
7.41
Dolar
6.86
BIST 100
101,495.70
Altın
1,763.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve meydanlardaki son durum 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve meydanlardaki son durum CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor

Milli atlet Yavuz Ağralı Kovid-19 sürecinde olimpiyatlara Bingöl'deki evinde hazırlanıyor

Milli atlet Yavuz Ağralı, maratonda katılım hakkı elde ettiği Tokyo Olimpiyatları'na, Kovid-19 tedbirleri kapsamında memleketi Bingöl'deki evinde hazırlanıyor.

Aydın Arık   | 18.05.2020
Milli atlet Yavuz Ağralı Kovid-19 sürecinde olimpiyatlara Bingöl'deki evinde hazırlanıyor Fotoğraf: Aydın Arık /AA

Bingöl

Yavuz Ağralı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takıma girdikten sonra katıldıkları ilk liselerarası yarışmada takım halinde dünya şampiyonluğu kazandıklarını söyledi.

2013'te bireysel dağ yarışmasında dünya üçüncülüğü elde ettiğini, 2016'da ise Rio Olimpiyatları'nda yer aldığını belirten Ağralı, Bingöl'den olimpiyatlara katılan ilk atlet olduğunu kaydetti.

Ağralı, 2017'de Balkan şampiyonluğunu kazandığını, ardından 3 kez Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil etttiğini aktararak, gösterdiği performansla olimpiyatlara katılma hakkı kazandığını dile getirdi.

"Aldığım aletlerle çalışmalarımı yapıyorum"

Türkiye topraklarında doğmuş, büyümüş en iyi atlet olmayı hedeflediğini vurgulayan Yavuz Ağralı, "1980'lerde bir maraton fenomeni vardı. Bu yeniden yeşermeye başladı. Hedefim 2 saat 9 dakikada maraton koşabilmek." dedi.

Ağralı, Tokyo Olimpiyatları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendiğini anımsatarak, "Olimpiyatlar ertelenmeden önce bir ay Etiyopya'da çalıştık. İptal edilince döndüm evimde 15 gün kendimi izole ettim. Ev içerisinde antrenmanları sürdürdüm. Aldığım aletlerle çalışmalarımı yapıyorum. Dünyadaki diğer sporcular da böyle yapıyor. Devlet büyüklerimizi dinleyerek evde kaldım." ifadelerini kullandı. 

"Çalışmaktan vazgeçmeyin"

Ağralı, sporcu olmayı hedefleyen gençlere düzenli şekilde çok çalışmaları tavsiyesinde bulunarak, "17 yılda katıldığım yarışmalarda yüzlerce madalya kazandım. Bunları kazanmak kolay olmadı." diye konuştu.

2017'de çok zorlu antreman sürecinin ardından Balkan şampiyonluğu kazandığını aktaran Ağralı, şunları kaydetti:

"Benden önce 1987 yılında Mehmet Terzi koşmuştu. O dönemlerde çok iyi sporcular vardı. 2 saat 10 dakika 45 saniye, tüm zamanların en iyi ikinci derecesi oldu. Bunları kazanmak kolay olmadı. 7 yıl sonra milli takıma girmeyi başardım. Gençlerin sabredip çok çalışması lazım. Pes etmeyin, hocalarınıza inanın, çalışmaktan vazgeçmeyin. Çok zorluklar yaşadım, soğuktan ağladım ama pes etmedim. Tüm bu acılar kazandıktan sonra yerini sevince bırakıyor. Gözyaşları bu kez sevinç olarak akıyor."

Tokyo'daki yarışmada iyi bir derece elde etmek için çaba gösterdiğini vurgulayan Ağralı, "İlk üç arasına girmeyi hedefliyorum. Maratonda olimpiyat madalyası kazanmak kolay değil ancak imkansız da değil." açıklamasını yaptı.

28 yaşındaki milli atlet, Sevilla Maratonu'nda 2.10.41'lik derecesiyle tüm zamanlarda Türkiye'nin dördüncü derecesine imza atmıştı. Yavuz Ağralı, 2.11.30'luk Tokyo Olimpiyat Oyunları barajını geçerek, olimpiyat vizesi alan 13. milli atlet olmuştu. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 7 bini geçti
Fenerbahçe Futbol Takımı Kovid-19 testinden geçti
Kovid-19 vaka sayısı 55 bini aşan Belçika'da okullar kademeli açıldı
Almanya dünya çapındaki seyahat uyarısını 15 Haziran’dan sonra kaldıracak

Benzer haberler

Milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ'ın hayali olimpiyatlara katılmak:

Milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ'ın hayali olimpiyatlara katılmak:

Milli atlet Yavuz Ağralı Kovid-19 sürecinde olimpiyatlara Bingöl'deki evinde hazırlanıyor

Güreş Federasyonu Başkanı Aydın: Türk sporunun her zaman lokomotifi olduk

Şifalı kaplıcalar, Çır Şelalesi ve yüzen adalarda Kovid-19 sessizliği

Şifalı kaplıcalar, Çır Şelalesi ve yüzen adalarda Kovid-19 sessizliği
Avrupa şampiyonu güreşçi olimpiyatların ertelenmesini fırsata çevirmek istiyor

Avrupa şampiyonu güreşçi olimpiyatların ertelenmesini fırsata çevirmek istiyor
Milli sporcu Hatice Kübra İlgün evinin çatı katını tekvando salonuna dönüştürdü

Milli sporcu Hatice Kübra İlgün evinin çatı katını tekvando salonuna dönüştürdü