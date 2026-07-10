Ayasofya'nın yeniden cami statüsüne kavuşmasının üzerinden 6 yıl geçti İstanbul'un fethinden sonra cami olarak kullanılan ve 1934'te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin yayımlanmasının üzerinden 6 yıl geçti.