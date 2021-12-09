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Spor

Atletizmde 2022'nin taslak takvimi açıklandı

Atletizmde 2022 faaliyetlerinin taslak takvimi açıklandı.

Muhammed Boztepe   | 09.12.2021
Atletizmde 2022'nin taslak takvimi açıklandı

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesinde yer alan takvime göre, 5 Ocak'ta başlayan sezonun, 27 Aralık'ta sona ermesi planlanıyor.

Takvime göre, 5 Mart'ta İstanbul'da Balkan Büyükler Salon Şampiyonası, 18-19 Haziran'da Sırbistan'da Balkan Büyükler Şampiyonası düzenlenecek.

Çin'de 30 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde Dünya Üniversiteler Atletizm Şampiyonası yapılması planlanırken, Dünya Atletizm Şampiyonası 15-24 Temmuz'da ABD'de gerçekleştirilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen 5. İslami Dayanışma Oyunları, ağustosta Konya'da düzenlenecek.

Almanya, 15-21 Ağustos tarihlerinde Avrupa Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

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