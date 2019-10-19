Artistik buz pateninde 2 madalya
Macaristan'da düzenlenen organizasyonda milli sporculardan Başar Oktar altın, Burak Demirboğa ise bronz madalya kazandı
İstanbul
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Halloween Cup'ta milli sporcular 2 madalya elde etti.
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, genç erkeklerde Başar Oktar, 181,20 puanla altın madalyanın sahibi oldu. Büyük erkekler kategorisinde ise Burak Demirboğa, 205,52 puanla bronz madalya kazandı.
Milli sporcular Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'i unutmadı ve ödül törenlerinde asker selamı verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.