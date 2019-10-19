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Spor

Artistik buz pateninde 2 madalya

Macaristan'da düzenlenen organizasyonda milli sporculardan Başar Oktar altın, Burak Demirboğa ise bronz madalya kazandı

Süha Gür   | 19.10.2019
Artistik buz pateninde 2 madalya

İstanbul

 Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Halloween Cup'ta milli sporcular 2 madalya elde etti. 

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, genç erkeklerde Başar Oktar, 181,20 puanla altın madalyanın sahibi oldu. Büyük erkekler kategorisinde ise Burak Demirboğa, 205,52 puanla bronz madalya kazandı.

Milli sporcular Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'i unutmadı ve ödül törenlerinde asker selamı verdi.

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