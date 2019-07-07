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Spor

Almanya'da kazanan Marquez

MotoGP'de sezonun 9. ayağı Almanya Grand Prix'sini kazanan Repsol Honda takımından Marquez, sezonun 5. birinciliğine ulaştı.

Hüseyin Burak Demirer   | 07.07.2019
Almanya'da kazanan Marquez

Ankara

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 9. yarışı Almanya Grand Prix'sini, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun dokuzuncu ayağı, Almanya'nın Chemnitz kentindeki 3,7 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde 30 tur üzerinden yapıldı.

Marc Marquez, "pole pozisyonu"ndan başladığı yarışı ilk turdan itibaren kontrolü altına alarak bu sezon 5, kariyerinin 49. MotoGP zaferine ulaştı.

Bitiş çizgisini liderden 4.5 saniye sonra geçen Monster Energy Yamaha'dan Maverick Vinales 2'nci, Marquez'in 7.7 saniye gerisindeki LCR Honda'dan Cal Crutchlow ise 3. oldu.

Puanını 185'e yükselten son 3 yılın şampiyonu Marquez, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.

Sezonun 10. yarışı Çekya Grand Prix'si, 4 Ağustos'ta koşulacak.

Pilotlar klasmanı

1. Marc Marquez (İspanya): 185 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya): 127

3. Danilo Petrucci (İtalya): 121

4. Alex Rins (İspanya): 101

5. Maverick Vinales (İspanya): 85

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