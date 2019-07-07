Euro
6.32
Dolar
5.63
BIST 100
99,634.78
Altın
1,398.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Kırkpınar'da 'ağa' değişmedi

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreş ağalığı ihalesini iki altın kemerli Seyfettin Selim kazandı.

Salih Baran   | 07.07.2019
Kırkpınar'da 'ağa' değişmedi

Edirne

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gelecek yıl güreş ağalığını Trabzonlu Seyfettin Selim kazandı.

Güreşlerin devam ettiği sırada protokol tribünü önüne kurulan masada belediye encümenince ihale başlatıldı.

İhaleye uzun süredir güreş ağalığı yapan iş adamı Seyfettin Selim'den başka katılan olmadı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan 2020 yılının Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağalığı için ihaleyi 222 bin lirayla açtı. Seyfettin Selim ağalık bedelini 661 bin liraya kadar yükseltti.

Ağalık ihalesini kazanan iki altın kemerli Seyfettin Selim, Kırkpınar ağalığını severek, isteyerek yapmak isteyen ağa adayı çıkana kadar ağa olmaya devam edeceğini söyledi.

Yeniden ağa seçilen Seyfettin Selim, protokolle poz vermesi sonrası davul zurna ile meydanı dolaştı, seyircileri selamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin hükümeti Hong Kong'da ateşi maşayla tutuyor
Mısır'da darbenin hasarı her geçen yıl artıyor
İran’ın uranyum zenginleştirme kararı ve muhtemel sonuçları
Afganistan barışı Afganların elinde: 'Ya hep ya hiç' politikası
Suudi Arabistan-ABD ilişkilerinin sorunlu doğası

Benzer haberler

Kırkpınar'da 'ağa' değişmedi

Kırkpınar'da 'ağa' değişmedi

Kırkpınar'da yarı finalistler belli oldu

Er Meydanında son gün müsabakaları başladı

Kırkpınar'ın tarihine yakışır müsabaka

Kırkpınar'ın tarihine yakışır müsabaka

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde çeyrek finalistler belli oldu

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde çeyrek finalistler belli oldu
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2. Tur güreşleri tamamlandı

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2. Tur güreşleri tamamlandı