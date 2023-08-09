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İstanbul'da denetimlerde sürücülere 49 bin 110 lira ceza kesildi

İstanbul'da, 684 motosiklet ile 107 aracın kontrol edildiği denetimlerde sürücülere 49 bin 110 lira ceza kesildi.

Şükrü Gündüz  | 09.08.2023 - Güncelleme : 09.08.2023
İstanbul'da denetimlerde sürücülere 49 bin 110 lira ceza kesildi

İstanbul

Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde sürücülere yönelik iki aşamalı uygulama yaptı.

İlk olarak Kadıköy ve Şişli'de ilçe emniyet müdürlüklerinin asayiş büro amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri motosiklet yedek parça satışı ve tamiri yapılan iş yerlerini denetledi.

Uygulama kapsamında vergi levhası olmayan 1 iş yeri belediye ekiplerince mühürlendi.

Denetimlerin ikinci aşamasında, 467 personel ile saat 22.00-01.00'de motosikletlere yönelik 68 noktada sabit yol uygulaması yapıldı.

Uygulamada, 1025 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, 1 şüpheli ile yoklama kaçağı olduğu belirlenen 10 kişi yakalandı.

Toplamda 684 motosiklet ve 107 aracın kontrol edildiği uygulamalarda, 20 motosiklet ile 11 sürücüye işlem yapıldı.

Denetimlerde 1 araç trafikten menedildi, toplamda 49 bin 110 lira ceza uygulandı.

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