Abdulkadir Parmak Trabzon sokaklarında davul çaldı
Trabzonsporlu oyuncu Abdulkadir Parmak'ın, Trabzon sokaklarında davul çaldığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.
Trabzon
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Trabzonspor'da forma giyen Albulkadir Parmak'ın, galibiyet sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı video, taraftarların ilgisini çekti.
Biraz geç paylaştım ama olsun . Kalkın bakayım 😂 pic.twitter.com/CHQw2WvreR— Abdulkadir Parmak (@parmak6119) 19 Mayıs 2019
Bordo-mavili futbolcunun, "Kalkın bakayım" başlığıyla paylaştığı videoda, sahurda sokaklarda gezerek davul çalması yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.