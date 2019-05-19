Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.75
Dolar
6.05
BIST 100
86,796.06
Altın
1,277.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Abdulkadir Parmak Trabzon sokaklarında davul çaldı

Trabzonsporlu oyuncu Abdulkadir Parmak'ın, Trabzon sokaklarında davul çaldığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Meltem Yılmaz   | 19.05.2019
Abdulkadir Parmak Trabzon sokaklarında davul çaldı

Trabzon

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Trabzonspor'da forma giyen Albulkadir Parmak'ın, galibiyet sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı video, taraftarların ilgisini çekti.

Bordo-mavili futbolcunun, "Kalkın bakayım" başlığıyla paylaştığı videoda, sahurda sokaklarda gezerek davul çalması yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen’de Hudeyde limanı düğümü
Körfez'de ABD sıcağı
Orta Doğu'daki gerilim petrol arzını tehlikeye sokabilir
Batı Asya'da küresel rekabetin odaklandığı topraklar: Belucistan
ABD-İran gerilimi ve muhtemel senaryolar

Benzer haberler

Trabzonspor üçüncülük şansını son haftaya taşıdı

Trabzonspor üçüncülük şansını son haftaya taşıdı

Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu

Galatasaray ile Medipol Başakşehir 22. randevuda

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Bülbüloğlu: Bir ceza kesilecek ama ne bilmiyorum

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Bülbüloğlu: Bir ceza kesilecek ama ne bilmiyorum
UEFA'dan Beşiktaş'a iyi, Trabzonspor'a kötü haber

UEFA'dan Beşiktaş'a iyi, Trabzonspor'a kötü haber
Medipol Başakşehir tarihi başarı peşinde

Medipol Başakşehir tarihi başarı peşinde