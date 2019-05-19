Roma Açık'ta şampiyon Karolina Pliskova
Çek Karolina Pliskova, tek kadınlar finalinde Büyük Britanyalı Konta'yı 2-0 yenerek Roma Açık Tenis Turnuvası'nda ilk kez şampiyon oldu.
Ankara
İtalya'da düzenlenen Roma Açık Tenis Turnuvası'nın toprak kort turnuvasının tek kadınlar finalinde, dünya 7 numarası Çek Karolina Pliskova ile dünya sıralamasının 42. basamağındaki Büyük Britanyalı Johanna Konta karşılaştı.
Pliskova, 1 saat 26 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanarak Roma Açık'taki ilk şampiyonluğuna uzandı.
27 yaşındaki Çek raket, bu sezon 2, kariyerindeki 13. tekler şampiyonluğunu elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.