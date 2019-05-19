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Roma Açık'ta şampiyon Karolina Pliskova

Çek Karolina Pliskova, tek kadınlar finalinde Büyük Britanyalı Konta'yı 2-0 yenerek Roma Açık Tenis Turnuvası'nda ilk kez şampiyon oldu.

Hüseyin Burak Demirer   | 19.05.2019
Roma Açık'ta şampiyon Karolina Pliskova

Ankara

İtalya'da düzenlenen Roma Açık Tenis Turnuvası'nın toprak kort turnuvasının tek kadınlar finalinde, dünya 7 numarası Çek Karolina Pliskova ile dünya sıralamasının 42. basamağındaki Büyük Britanyalı Johanna Konta karşılaştı.

Pliskova, 1 saat 26 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanarak Roma Açık'taki ilk şampiyonluğuna uzandı.

27 yaşındaki Çek raket, bu sezon 2, kariyerindeki 13. tekler şampiyonluğunu elde etti.

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