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Spor

59. Akbalık Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Serdar Yıldırım kazandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen 59. Akbalık Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Serdar Yıldırım kazandı.

Emre Ayvaz  | 24.08.2024 - Güncelleme : 24.08.2024
59. Akbalık Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Serdar Yıldırım kazandı Fotoğraf: Emre Ayvaz / AA

Sakarya

Akyazı Belediyesi tarafından 14 kategoride gerçekleştirilen organizasyona katılan 20'si başpehlivan olmak üzere yaklaşık 600 güreşçi, Akbalık Er Meydanı'nda mücadele etti.

Final maçında geçen senenin başpehlivanı Serdar Yıldırım ile Yunus Emre Yaman karşı karşıya geldi. Yaklaşık yarım saat süren müsabakada Yıldırım, rakibine üstünlük kurarak başpehlivan oldu.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyenin sporcusu Yıldırım'ın başpehlivan olmasının kendilerini mutlu ettiği söyledi.

Güreşlere katılan pehlivanlara teşekkür eden Soykan, "Gençlerin yağlı güreşe ilgisini çekecek çalışmalar yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Her sene üzerine koyarak, geliştirerek devam ediyoruz. Bugün Türkiye'nin çeşitli yerlerinde 4 farklı yerde yağlı güreş müsabakaları var, onlar da geleneksel, büyük güreşler. Yaklaşık 70 başpehlivan var, onların 20'si burada kol bağlamış oldu. Kazasız, belasız tamamlamış olduk." diye konuştu.

Başpehlivan Yıldırım da iki kez üst üste başpehlivan olduğu için gururlu ve mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah hedefimiz Tarihi Kırkpınar'da kemeri getirmek. Bu gururu ve sevinci tekrardan Kırkpınar'da yaşatmak." şeklinde konuştu.

Soykan ve protokol üyeleri, daha sonra dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.

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