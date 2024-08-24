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Spor, Futbol

Sivasspor sahasında kaybetti

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ikas Eyüpspor, deplasmanda Net Global Sivasspor'u 1-0 yendi.

Ramazan Kaya  | 24.08.2024 - Güncelleme : 24.08.2024
Sivasspor sahasında kaybetti Fotoğraf: Halife Yalçınkaya / AA

Sivas

4. dakikada gelişen Sivasspor atağında, Emrah Başsan'ın pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Bieganski'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

6. dakika sol kanattan gelişen Eyüpspor atağında, Ahmed Kutucu'nun pası ile ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın yerden şutunda, Sivasspor kalecisi Nikolic topu çeldi.

9. dakikada Eyüpspor öne geçti. Sivasspor ceza sahası dışında toplu buluşan Ahmed Kutucu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

26. dakikada sol kanattan gelişen Eyüpspor atağında, ceza sahasında Midtsjö'nün topuk pası ile topla buluşan Ahmed Kutucu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı ikas Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

73. dakikada sağ kanattan gelişen ikas Eyüpspor atağında, Tayfur Bingöl'ün ceza sahasına ortasına Thiam'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

88. dakikada gelişen Net Global Sivasspor atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Balde'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'de kaldı.

89. dakikada Net Global Sivasspor'un sol kanatta kazandığı serbest vuruşta, Manaj'ın kaleye çektiği şutta, kaleci Berke Özer topu kornere çeldi.

90+1'inci dakikada kaleci Nikolic ile karşı karşıya kalan Halil Akbunar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Karşılaşma, ikas Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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