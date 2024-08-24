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Spor, Futbol

Sipay Bodrum FK sahasında kazandı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Sipay Bodrum FK, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendi.

Ali Rıza Akkır, Ali Ballı  | 24.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
Sipay Bodrum FK sahasında kazandı Fotoğraf: Ali Ballı / AA

Muğla

7. dakikada Puşcaş'ın ceza sahası içindeki vuruşunda, kaleci Slowik topu kornere çeldi.

28. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Fredy'nin kullandığı kornerde ceza sahasına gelen topa ters bir kafa vuruşu yapan Adil Demirbağ, topu kendi ağlarına yolladı: 1-0.

31. dakikada TÜMOSAN Konyaspor'un sol kanattan atağında Pedrinho, ceza sahasına orta yaptı. Adil Demirbağ'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.

40. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası önünde topla buluşan Puşcaş, kaleci Slowik ile karşı karşıya kaldı. Puşcaş'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

45+4. dakikada TÜMOSAN Konyaspor, farkı 1'e indirdi. Pedrinho'nun kullandığı serbest vuruşta top, filelere gitti: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 2-1 önde bitirdi.

İkinci yarı

52. dakikada Sipay Bodrum FK’nin kazandığı korner atışında ceza sahasındaki Musah Mohammed’in kafa vuruşunda, top kaleci Slowik’te kaldı.

53. dakikada Üzeyir Ergün'ün sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topu, kaleci Slowik kornere çeldi.

85. dakikada Ege Bilsel'e ceza sahasında yapılan müdahalenin ardından Sipay Bodrum FK penaltı kazandı.

88. dakikada Kenan Özer'in penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.

90+3. dakikada TÜMOSAN Konyaspor atağında ceza sahası içinde Ndao'nun vuruşunda, topu kaleci Sousa çeldi.

Teknik direktör Fatih Terim'in de izlediği müsabaka, Sipay Bodrum FK'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu skorla Bodrum temsilcisi, Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı.

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