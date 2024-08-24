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El Ghazi, Mainz 05'ten kazandığı paranın 500 bin avrosunu Gazzeli çocuklara bağışlayacak

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) kulübü Mainz 05'in, Filistin'e destek verdiği için sözleşmesini feshettiği El Ghazi, açtığı davadan kazandığı paranın 500 bin avrosunu Gazzeli çocuklar için yürütülecek projelere bağışlayacağını açıkladı.

Selman Aksünger  | 24.08.2024 - Güncelleme : 24.08.2024
El Ghazi, Mainz 05'ten kazandığı paranın 500 bin avrosunu Gazzeli çocuklara bağışlayacak

Amsterdam

Fas asıllı Hollandalı futbolcu Anwar El Ghazi, X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin’e verdiği destek nedeniyle sözleşmesini haksız şekilde fesheden Mainz 05’ten kazandığı tazminatın 500 bin avrosunu Gazzeli çocuklara harcayacağını duyurdu.

Açıklamasında Mainz 05'e karşı açtığı davanın parayla alakalı olmadığını aktaran El Ghazi, Gazzeli çocuklar için hayatı biraz daha katlanılabilir hale getirmeye imkan verecek bu paranın kaynağı oldukları için Mainz 05 kulübüne teşekkür etti.

Mainz 05'in kadro dışı bırakıp sonra sözleşmesini feshederek kendisini susturmaya çalıştığını belirten El Ghazi, "Gazze'deki mazlumlar ve sessizler için sesimi daha da güçlendirdi." ifadesini kullandı.

Hollanda kamu yayıncısı NOS'un haberinde, El Ghazi’nin eski kulübü Mainz 05’ten 1,7 milyon avro kazandığı kaydedildi.

Mahkeme iş akdinin feshini haksız bulmuştu

Mainz İş Mahkemesi, Fas asıllı Hollandalı futbolcu Anwar El Ghazi'nin Filistin yanlısı Instagram paylaşımı nedeniyle Mainz 05 tarafından işten çıkarılmasının "geçersiz" olduğuna karar vermişti.

Mahkeme Heyeti Başkanı Bettina Chaudhry, El Ghazi'nin açıklamalarının ifade özgürlüğü kapsamına girdiğini belirterek futbolcunun iş akdinin feshini gerektirecek bir görev ihlalinin bulunmadığını aktarmıştı.

Mahkeme, El Ghazi'ye aylık 150 bin avroluk maaşının ödenmeye devam etmesine ve işe iadesine hükmetmişti.

Fas asıllı futbolcuyu 15 Ekim'deki paylaşımından sonra kadro dışı bırakan Mainz 05 yönetimi, yapılan görüşmeler sonrasında Anwar El Ghazi'nin affedildiğini duyurmuştu.

Ancak El Ghazi, 1 Kasım'da "İlk yazdığım fikirlerle aynı noktadayım. Savaşa ve şiddete, masum sivil halkların öldürülmesine, ırkçılığın her türlüsüne, Müslüman karşıtlığına, antisemitizme, Güney Afrika'daki ayrımcılığa, işgale ve baskıya karşıyım." şeklinde sosyal medyadan açıklama yapmış, bunun üzerine Mainz 05 futbolcunun sözleşmesini feshetmişti.

Fas asıllı Hollandalı futbolcu, bunun üzerine kulübe dava açmıştı.

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