3 Bant Dünya Şampiyonası, kadınlar kategorisindeki maçlarla sürecek
Ankara'da düzenlenen 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası heyecanı yarın başlayacak kadınlar kategorisi maçlarıyla devam edecek.
Ankara
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde 6 Eylül'de başlayan organizasyon yarın kadın maçlarıyla sürecek.
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Toplam 24 sporcunun yarışacağı kadınlar kategorisinde Türkiye'yi milli sporcular Gülşen Degener ile Güzin Müjde Karakaşlı temsil edecek.
14 Eylül'de sona erecek kadınlar kategorisinin ardından 15-17 Eylül tarihlerinde gençler, 20-23 Eylül tarihlerinde ise artistik bilardo kategorisinde maçlar yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.