Dolar
26.85
Euro
28.74
Altın
1,919.22
ETH/USDT
1,611.60
BTC/USDT
25,722.00
BIST 100
8,325.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Ankara'da düzenlenen 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası sona erdi

Ankara'da düzenlenen 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası tamamlandı.

Muhammed Boztepe  | 10.09.2023 - Güncelleme : 10.09.2023
Ankara'da düzenlenen 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası sona erdi Fotoğraf: Arda Küçükkaya - AA

Ankara

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde düzenlenen organizasyon final mücadelelerin ardından sona erdi.

Organizasyonda 48 sporcu madalya kazanmak için mücadele ederken, Türkiye'yi temsil eden milli sporculardan Tayfun Taşdemir, üçüncü oldu. Şampiyonada Vietnamlı Bao Phuong Vinh birinci olurken, vatandaşı Quyet Chien Tran ikinci sırada yer aldı. Tayfun Taşdemir'in yanı sıra Güney Koreli Myung Woo Cho da üçüncülük elde etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tokat'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı Dickey'in tahliyesi sürüyor
Fas'taki deprem için 40 kişilik UMKE ve UMKE ATAK personeli hazır bekletiliyor
Gelibolu'da zirai alanda yangın çıktı
İletişim Başkanlığınca, Hindistan'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında "Sıfır Atık" toplantısı düzenlendi

Benzer haberler

Ankara'da düzenlenen 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası sona erdi

Ankara'da düzenlenen 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası sona erdi

3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'nda Tayfun Taşdemir üçüncü oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet