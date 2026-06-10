2026 Dünya Kupası Yolunda Milli Gururlar: Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu, Anadolu Ajansının Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY'un katkılarıyla hayata geçirdiği "2026 Dünya Kupası Yolu'nda Milli Gururlar" projesinin organizasyon öncesinde son konuğu oldu.

Dünya Kupası hasretini 24 yıl sonra sona erdiren A Milli Takım futbolcularını Türk halkına daha yakından tanıtmayı ve "milli takım taraftarı" olgusunu güçlendirmeyi amaçlayan projede, ay-yıldızlı oyuncuların Dünya Kupası'ndaki hedefi, milli takımla ilgili düşünceleri ve kulüp takımlarındaki durumları detaylı ele alınıyor.

"Demek ki iyi bir seviyedeyiz"

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı olarak 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda boy gösterecek olmanın heyecanını yaşayan Hakan Çalhanoğlu, sakatlığını atlattığını söyledi.

Dünya Kupası hedefinden bahseden Hakan Çalhanoğlu, "Hedefimde milli takımla kupa kaldırmak var. Her zaman hedefimi yüksek tutarım, bugün de öyle. Dünya Kupası'ndayız, hedefim tabii ki final, hedefim dünya kupasını getirmek. Hedefimi her zaman yüksek tutuyorum. Bu gücü görmesem zaten bunu söylemem. Bizim takımımıza baktığınızda herkes hemen hemen diğer takımlardaki oyuncularla aynı seviyede. Buralara kadar geldiysek demek ki iyi bir seviyedeyiz." açıklamasında bulundu.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in Türkiye'nin orta sahasını övmesiyle ilgili görüşünü dile getiren Hakan Çalhanoğlu, "Bizi 'Underdog (Sürpriz)' olarak gösteriyorlar. Eskiden sıkıntımız vardı, 'Sağ bekimiz az, orta sahamız yetersiz, stoperimiz yok.' diyorlardı. Allah'a şükür şimdi bereketliyiz çok şükür. Her yerde doluyuz ve bu da avantaj. Oyuna giren ya da çıkan fark etmiyor. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor, hepsi de iyi. Hiçbir pozisyonda sorunumuz yok." diye konuştu.

Takımda çok iyi bir ortam olduğunu ve kendisinin de kaptan olarak dengeyi kurması gerektiğini vurgulayan Hakan, şöyle devam etti:

“Arada bazen tabii ki sıkıntılar oluyor ama çok şükür dengeyi sağlayabiliyoruz. Eşit davranınca her şey daha kolay oluyor. Takım arkadaşlarım bana her zaman yardımcı oluyor. Ben hep fikrimi paylaşırım, hiçbir zaman kendim karar vermem. Yanıma 3-4 kişi alırım, onlara sorarım. Onların yardımı işimi kolaylaştırıyor.”

"Hava şartları ne olursa olsun elimizden geleni yapacağız"

2002 yılında 8 yaşında olduğunu ve A Milli Futbol Takımı'nın dünya 3'üncüsü olduğu organizasyonda maçları kaçırmadığını söyleyen Hakan Çalhanoğlu, turnuvada unutamadığı birçok anı olduğunu söyledi.

Milli takımın başarısının çok farklı duygular yaşattığının altını çizen Hakan Çalhanoğlu, şöyle konuştu:

“2002'de İlhan ağabeyin altın golü attığını hatırlıyorum. Dünya Kupası maçlarını hep camide izlerdim. Kur'an-ı Kerim okumaya gidiyorduk, namazdan sonra öğlene doğru maçlar oluyordu, hep camide izliyordum, orada seviniyorduk, gol olduğunda sandalyeler havada uçuyordu. Bunu televizyonda yaşadım, şimdi canlı olarak yaşayacağım. Çok ayrı bir duygu. Küçükken televizyondan izliyorsun, şimdi sahadasın, hem de kaptan olarak sahadasın. Bu, anlatmakla olmaz, bunu yaşamak gerek. O zaman bizim dualarımız kabul oldu, inşallah şimdiki gençlerimiz bize dua eder, bütün ülke eminim bize dua eder, eminim ki edecekler, bizi yalnız bırakmayacaklar. Sahaya çıkıp elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Sadece futbolcu olarak değil, karakter olarak da bu takımı iyi tanımalarını istiyoruz, amacımız bu.”

Duygusal bir yapısı olmasına karşın sahada ciddi ve kararlı olduğunu dile getiren Hakan Çalhanoğlu, sahada ciddiyetini ve konsantrasyonunu bozmadığını belirtti.

A Milli Futbol Takımı'nın kamp yaptığı Arizona'yla ilgili de konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Sıcak bizi biraz zorlayacaktır ama tabii ki en çabuk şekilde adapte olmamız gerekiyor. Herkesin ilk Dünya Kupası. Hava şartları ne olursa olsun elimizden geleni yapacağız, vücudumuzu alıştıracağız. Sıcakta oynamak kolay değil, ben sıcağı çok sevmiyorum, daha çok yağmurda oynamayı seviyorum. Ama bunu da kabul etmemiz gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Dünya Kupası'nda D Grubu'nda karşılaşacakları ABD, Paraguay ve Avustralya'yla ilgili de konuşan kaptan Hakan, "Hocamız bizi bu maçlara hazırlıyor. Hiçbir zaman rakibinizi küçüksemeyeceksiniz. Futbolda böyle. Onlar bizden düşük görünse de tehlikeli olabiliyorlar. Genelde kapanan takım ortaya çıkıyor, bu bizi zorluyor. İyi hazırlanmamız gerekiyor. Tabii ki hedefimiz gruptan lider çıkmak." ifadelerini kullandı.

Hakan, "Turnuva ağacını incelediniz mi? Birinci çıkarsak şu rakip, ikinci çıkarsak şu rakip gelir diye baktınız mı?" sorusunu, "Hayır desem inanacak mısınız? Onu hiç konuşmayız, tabii ki rakipleri analiz ederiz ama hedefimiz her zaman lider çıkmak, sonraki yolu hesaplamayız. Her zaman kazanıp en iyi şekilde gruptan çıkmak istiyoruz." şeklinde yanıtladı.

Kaptan Çalhanoğlu, "Milli takımın hangi 3 özelliği, kendini rakiplerden öne çıkarıyor?" sorusuna ise "Bizim takımımız daha yetenekli, daha istikrarlı ve daha istekli." yanıtını verdi.

“Zidane'ın Materazzi'ye attığı kafa unutulmaz”

A Milli Futbol Takımı'nın 2002'de dünya 3'üncüsü olmasının kendilerini baskı altına almayacağını belirten Hakan Çalhanoğlu, aynı durumun 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için de geçerli olduğunu söyledi.

Takım olarak bu tip konulara odaklanmadıklarının altını çizen Hakan, "Bu, milli takımın başarısı. Bir gün biz de milli takımdan ayrılınca diğerlerinin başarısını isteriz. Hiçbir zaman 'Onlar bunu başardı.' diye düşünmüyoruz. Nasıl ki o zaman gururlandıysak, sevindiysek, aynısını biz de yapmak istiyoruz. Bülent ve Rüştü ağabeyler geldi. Dünya Kupası'na gelmeye çalışacaklar. 'Bekleriz.' dedik, onlar da gelmeye çalışacak. Sohbet ettik, anıları konuştuk. Onlar da 2002'de 45-50 gün kamp geçirdiler ve keyifli olduğunu söylediler. Soracağımız soruları sorduk ve cevapları aldık. Bülent ağabey ile konuşurken, 'Siz orada mutlu ve huzurlu olduğunuz sürece hiçbir sıkıntı olmaz. Kamp 1 hafta gibi geçer.' dedi. Bizde de bu potansiyel var, Avrupa Şampiyonası'nda bunu yaşadık. İnşallah bu kamp da böyle olur." diye konuştu.

Dünya Kupası'nda unutamadığı anları aktaran Hakan Çalhanoğlu, "İlhan ağabeyin attığı altın gol her zaman gözümün önünden geçiyor ve İlhan ağabeyin Okocha hareketi aklıma geliyor. Ronaldinho'nun İngiltere'ye attığı frikik golünü unutmuyorum. Zidane'ın Materazzi'ye attığı kafa unutulmaz." dedi.

Hakan ayrıca Dünya Kupası denildiğinde Zidane, Pirlo, Ronaldinho, Beckham ve A Milli Futbol Takımı'ndan Rüştü Reçber, İlhan Mansız, Bülent Korkmaz, Hasan Şaş gibi isimlerin aklına geldiğini vurguladı.

"Hangi takımla karşılaşacağımız fark etmez"

Milli takımın kaptanı, Dünya Kupası'nda favori takımların sorulması üzerine, "Fransa'yı favori olarak görüyorum. 1 tane 11'leri yok, 3 takımı var, o kadar güçlü oyuncuları var. Hepsi birbirinden iyi. İsimlere baktığımızda bu takım normalde şampiyon olması gerekiyor dersiniz. Onun dışında Arjantin ve Brezilya gibi ekipler favori oluyor ama inşallah onlar olmaz biz oluruz. Hangi takımla karşılaşacağımız fark etmez. Kendine ve takımına güvendiğinde hangi takım olursa olsun fark etmez. Ben büyük isimlerle karşılaştım, kazandığımız maçlar oldu. O yüzden iyi takımlarla karşılaşmak da güzel oluyor." ifadelerini kullandı.

Milli oyuncu, "Hakan Çalhanoğlu denildiğinde uzaktan goller akıllara geliyor. Dünya Kupası'nda da uzaktan gollerini görecek miyiz?" sorusunu, "İnşallah, o yüzden çok iyi hazırlanıyorum. Sakatlanmadan önce Inter'de güzel gollerle ligi bitirdim, şampiyonluğu da kazandık. Öz güvenim yüksekken küçük bir sakatlık yaşadım. Kendimi iyi hazırlıyorum, inşallah görürüz, elimden geleni yapacağım." şeklinde yanıtladı.

"Adım adım gelişmeye başladık"

A Milli Futbol Takımı'nın çeyrek final oynadığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'yla ilgili konuşan Hakan Çalhanoğlu, takımın kamp yerinin çok güzel olduğunun altını çizdi.

Almanya'da herkesin kendilerine çok yardımcı olduğunu dile getiren 32 yaşındaki oyuncu, "Hocanın da göreve gelmesiyle daha da güzel oldu, takıma sistem oturttu. Biz kampta baş başaydık ve turnuvaya odaklandık. İyi bir turnuva geçirdiğimizi düşünüyorum. Hollanda maçı daha iyi geçebilirdi. Birkaç pozisyon yakaladık ama değerlendiremedik, buna da futbol diyoruz. Bazen her şey istediğiniz gibi olmuyor." diye konuştu.

Hollanda maçının ardından Almanya'dan ayrılırken taraftarlarla yaşadığı ve gözlerinin dolduğu duygusal konuşmaya da değinen Hakan, şunları söyledi:

"Duygusal biriyim. Hedefimde milli takımla kupa kaldırmak var. Her zaman hedefimi yüksek tutarım, bugün de öyle. Dünya Kupası'na gideceğiz, hedefim tabii ki final, hedefim dünya kupasını getirmek. Hedefimi her zaman yüksek tutuyorum. Olmayınca da tabii ki üzülüyorum. Örnek aldığımız Ronaldo, Messi gibi isimler var. Hep kupa peşindeler. Biz de onlara bakıyoruz, bize de o mantalite gücü geliyor. Milli takım başarısı her zaman farklı noktada kalacak, o yüzden milli takımla kupa kaldırmak inşallah nasip olur. Üzüldüm elenince, iyi de oynamıştık. Hollanda maçını da kazanmayı hak ettik ama kaybettik, ona üzüldüm bir de kampın bitmesine üzüldüm. Her şey güzel gitmişken keşke final görseydik diye aklımdan geçirdim. Duygusal olduğum için de kendimi tutamıyorum, her şey akıyor, öyle bir an yaşadım o an. Arkadaşlarımın da dediği gibi duygusal biriyim, neden öyleyim ama öyleyim duygusal biriyim, burcumdandır herhalde, balık burcuyum. Kendimi bazen tutamıyorum, arada gözyaşı çıkıyor."

Teknik direktör Vincenzo Montella ile yükselişe geçmeleri hakkında da konuşan Hakan, "Hocanın gelmesi takıma iyi geldi. Kendi düşünceleriyle, kendi taktiğiyle takıma verdikleri çok önemli. Adım adım gelişmeye başladık. Her zaman 'Sabırlı olmalıyız.' demiştim. Sonunda dediğim ortaya çıktı. Biz Türk insanı olarak biraz sabırsızız. Yavaş yavaş merdivenleri çıktık. Uluslar A Ligi'ne çıktık, bu da başarı ve bizim zaten orada olmamız gerek. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık, demek ki iyi yoldayız. Hocanın katkısı burada çok. Herkesle iyi anlaşıyor, herkese aynı şekilde yaklaşıyor, dengeyi iyi kuruyor. Bazen kötü durum olunca sesi tabii ki yükseliyor. Bunu siz fazla görmüyorsunuz ama hocayla ağabey-kardeş gibi bağımız var." değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Takım'da en fazla kaptanlık yapan isim olduğu hatırlatılan Hakan, "Güzel bir his ama daha bitmedi. İnşallah önümde çok yıllar var. Ben şunu hiç kabul etmiyorum, 'Yaşı geldi, çok sakatlanıyor.' diyorlar. Halbuki çok sakatlanan oyuncular var, 32 yaşına girdim ama hala en yüksek seviyede oynuyorum. Sakatlık tabii ki oluyor çünkü tempomuz yüksek. Ama fitim, kendimi yaşlı olarak görmüyorum. Hala gencim, önümde çok yıllar var." diye konuştu.

"Tırnaklarımla kazıyarak buraya geldim"

A Milli Futbol Takımı'ndaki ilk dönemleri hakkında konuşan Hakan Çalhanoğlu, Almanya'da doğup büyüyen birisi olarak milli takım tercihini yapmanın kendisi için kolay olmadığını belirtti.

Aklında her zaman Türkiye için oynamak olduğunu vurgulayan Hakan Çalhanoğlu, “Almanya'da doğup büyüdüğüm için kolay bir adım olmadı. Aklımda hep Türkiye için oynamak vardı, bu kararı verdikten sonra çok mutlu oldum. Oraya kadar geldiğim için, o hedefe ulaştığım için mutluydum. Burada tüm hocalarıma teşekkür etmem gerek, onların sayesinde buraya kadar geldim. Beni ilk kez milli takıma Fatih hoca çağırmıştı. Ülkem adına oynadığım için mutluyum ve ayrı bir gurur yaşıyorum. O yüzden en mutlu insan benim diyebilirim.”

Hakan, "Milli takıma gelişin kolay olmadı ama yakında Türk Milli Takımı'nın kaptanı olarak sahaya çıkacaksın. Geriye dönüp baktığında doğru karar vermişim diyor musun?" sorusuna, "Tabii ki de 'Doğru karar vermişim.' diyorum. Tabii ki her şey kolay olmadı, tırnaklarımla kazıyarak buraya geldim. Milli takımda ağabeylerimle, eski hocalarımla bu yolu paylaştığım için mutluyum. Onlara da ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Benim ilk Dünya Kupası tecrübem olduğu için ayrı bir gurur yaşıyorum. Kaptan olarak sahaya çıkarken o hissiyatı anlatabilmek kolay değil, onu ben de ilk kez yaşayacağım, sabırsızlıkla bekliyorum." cevabını verdi.

Milli takımdaki ilk dönemlerinin kendisi için zor olmadığını aktaran Hakan Çalhanoğlu, "İşimi kolaylaştırdılar, bana çok güvendiler. Futbolculuğumdan ziyade insanlığıma güvendiler. Ben her zaman herkese eşit davrandım ve bunu hala yapmaya çalışıyorum. Çünkü burası milli takım. İnsan büyüdükçe küçülmeli. Bunu ağabeylerim ve hocalarım sayesinde öğrendim, hepsine minnettarım. Kaptanlık bana devredildiğinde çok heyecanlıydım, 'Başarabilir miyim, yapabilir miyim?' diye aklımda soru işaretleri oldu. Herkes bana çok yardımcı oluyor. Ben de elimden geldiğince her şeyi yapmaya hazırım. İlk milli maçım benim için çok önemliydi. Her an maça girip 'Bu konu bitsin.' diye aklımdan geçiyordu. Sağ olsun Fatih hoca beni maça soktu. Gençtim, çok heyecanlıydım o zaman. Şimdi takım gençleşti. Ben ağabeylerimle oynadım, büyük isimlerle oynadım. Hepsi ilk günden beri bana sahip çıktı. O anda çok mutluydum. Fatih hocama da teşekkür ediyorum, o maça çıkınca konu kapanmıştı." açıklamasını yaptı.

“Hedefimde Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak var”

Hakan Çalhanoğlu, kariyer planı olarak UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak istediğini belirterek, "İki kez Şampiyonlar Ligi finalini kaybettim. Çok üzüldüm, Çok yakınken kupanın yanından geçtiğindeki o üzüntüyü kimseye anlatamazsın, o an orada her şey bitiyor. Hedefimde Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak var." açıklamasında bulundu.

valt off Manheim'da kariyerine başlayan Hakan, "Sonra 2. Lig'e Karlsruhe'ye geçtim. Sonra Hamburg'a transfer oldum. Hamburg'dan Bayer Leverkusen'e geçiş yaptım, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için. Sonra Almanya defteri benim için kapandı. İtalya'ya geçtim, Milan'a transfer oldum. O dönem biraz zor geçti. Milan'dan Inter'e geçmek kolay olmadı ama o geçişi yaptıktan sonra doğru bir karar aldığımı anladım. Orada 8 kupa kazandım. İtalya'da her şeyi kazandım. Kariyerim böyle." ifadelerini kullandı.

"Besmele çekip sahaya çıkarım"

Maçlardan önceki ritüellerinden de bahseden Hakan, "Otelden çıkmadan önce mutlaka eşimi ararım, çocuklarımla konuşurum her zaman. Çocuklarımın ve eşimin sesini duymam gerek. Stada geldiğimizde soyunma odasında müziği açarız, bizi coşturan şarkılar açarız. Birbirimizle sesli konuşarak, motive ederek hazırlanıyoruz. Hep konuşarak, takımı motive ediyoruz, eski günleri anıp nerelere kadar geldiğimizi hatırlatma yaparız. Sahaya çıkmadan önce soğuk suyla yüzümü yıkarım, sonra besmele çekip sahaya çıkarım." diye konuştu.

Birçok sanatçının milli takım için marş yazdığını da sözlerine ekleyen Hakan Çalhanoğlu, şunları söyledi:

“Tüm sanatçılarımız bizim için marşlar yazdı, onlara teşekkür etmek istiyorum. Bize değer verdiklerini gösteriyorlar. Müzik seçme olayı takımca yapıp liste yapıyoruz. Bütün yapılan şarkıları soyunma odasında çalacağız. Hakan ağabey sen aç diyorlar, sorumluluk bana geliyor ama bazen diğer oyunculara açmalarını söylüyorum. Kendim karar vermiyorum, takım karar veriyor. Farklı şarkılar yapıldı, Murda ve Mero'nun yaptığı, oyunculara göre yapıldı, adımız geçiyor o güzel. Semicenk, Sinan ve Murat ağabeyin şarkıları güzel. Diğerlerini henüz dinlemedim. Saydıklarımın hepsi birbirinden güzel. Biz bunları ayırt etmeyiz. Kendi müzik tarzıma gelince, ben her şeyi dinlerim. Türk halk müziği severim, rap, hip-hop, house müzik dinlerim, başka ülkelerin şarkılarını dinlerim, biliyorsunuz made in Romanya öyle oldu.”