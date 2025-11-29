Dolar
Spor

2025 Dünya Ralli Şampiyonası'nı Sebastien Ogier kazandı

Kariyerinde 9. şampiyonluğa ulaşan 41 yaşındaki sürücü, vatandaşı Sebastien Loeb'in en çok dünya şampiyonluğu kazanan pilot rekoruna da ortak oldu.

Emre Aşıkçı  | 29.11.2025 - Güncelleme : 29.11.2025
2025 Dünya Ralli Şampiyonası'nı Sebastien Ogier kazandı

İstanbul

Toyota Gazoo takımından Sebastien Ogier, ​​​​​​​2025 Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) zafere ulaştı.

Bu sezonun final etabı Suudi Arabistan'da düzenlenen yarışı, üçüncü bitiren Ogier, kariyerindeki dokuzuncu dünya şampiyonluğunu ilan etti.

Sezonun 14. yarışını, Belçikalı sürücü Thierry Neuville 3 saat, 21 dakika ve 17 saniyeyle ilk sırada tamamlarken Fransız sporcu Adrien Fourmaux, liderin 54.7 saniye gerisinde ikinci tamamladı.

Ogier yarışı, Neuville'in 1 dakika 3 saniye gerisinde üçüncü bitirdi.

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan 41 yaşındaki sporcu, şampiyonluk için mutlu olduğunu belirterek "Şampiyonanın son etabına kadar çok çabalamak zorundaydık. Toyota takımının bir parçası olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Sadece büyük rakiplerle birlikte büyük şampiyonlar ortaya çıkar. Onlar çok güçlüydüler ve yılın son aşamasına kadar bizi sınırlarımıza kadar zorladılar." ifadelerini kullandı.

Fransız sürücü, bu sezonun İsveç, Kenya ve Estonya etaplarını kaçırmış, katıldığı 11 yarıştan 6'sını kazanmıştı.

Kariyerinde 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 ve 2021'de şampiyonluğa ulaşan Ogier, vatandaşı Sebastien Loeb'in en çok dünya şampiyonluğu kazanan pilot rekoruna da ortak oldu.

