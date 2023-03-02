2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası başladı
İstanbul'un ev sahipliği yaptığı 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, açılış töreniyle başladı.
İstanbul
Türkiye'de ilk kez düzenlenen şampiyonanın açılış töreni, Ataköy Arena'da gerçekleştirildi.
Şampiyonaya katılan 47 ülkenin bayraklarının salona girmesiyle başlayan törende, bayrakları taşıyanlar Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle siyah tişört giyerken, tişörtlerin üzerindeki harflerle de "Türkiye tek yürek" mesajı verildi.
Depremde hayatını kaybedenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin şiddet ve etki bakımından dünyanın en büyük felaketlerinden birini yaşadığını belirterek, "Geride bıraktığımız 3 haftalık süreçte devletin tüm imkanlarının Türk milletinin eşsiz yardımseverlik ruhuyla birleşmesiyle yaralarımızı sarıyoruz. Yaşadığımız büyük felaketin üstesinden el birliğiyle, güç birliğiyle geleceğiz. İlk andan itibaren ortak çabamıza katkı veren herkese, kara gün dostlarımıza şükranlarımızı ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.
Sporun iyileştirici ve rehabilite edici yönüne dikkati çeken Kasapoğlu, "Dünya sporunun en anlamlı organizasyonlarından birinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Buradan yükselecek fair play ruhunun dünyaya güçlü bir mesaj vereceğini düşünüyorum." dedi.
47 ülkeden yaklaşık 600 sporcunun İstanbul'da ağırlandığına dikkati çeken Kasapoğlu, "Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, Cumhuriyetimizin 100. yılının ilk çok uluslu organizasyonu olma özelliğini taşıyor. Kadim uygarlıkların ana vatanı Türkiye'mize, İstanbul'umuza hoş geldiniz diyorum. Tüm sporculara, antrenörlere, katılımcılara gösterdikleri dayanışma için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Avrupa Atletizm Federasyonu Başkanı Dobromir Karamarinov da yaptığı konuşmada, "Avrupa atletizmi olarak burada olmaktan gurur duyuyoruz. Bu şampiyona, korkunç deprem felaketinin gölgesinde yapılacak. 'Umudumuz var, hayattayız, atletizm yaşıyor' mesajını vermek istiyoruz. 47 Avrupa ülkesinden sporcular burada. Onlara başarılar diliyorum." şeklinde görüş belirtti.
Bakan Kasapoğlu'nun şampiyonayı resmi olarak başlatmasının ardından Avrupa Atletizm Birliğinin resmi marşı çalındı.
Şampiyona, erkekler 800 metre elemeleri ilk seri yarışlarıyla resmen başladı.
Erkekler 800 metre elemelerinde 5 seri koşuldu.
Elemelerde, serilerinde ilk iki sırayı alan atletlerin yanı sıra ilk iki dışında kalan en hızlı iki sporcu yarı finale çıktı.
2018 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan İspanyol Saul Ordonez ile bu yıl 800 metrede en hızlı derecenin (1.45.04) sahibi Belçikalı Tibo De Smet, elemeleri geçemedi.
Milli atlet Tuğba Toptaş, kadınlar 800 metreye ilk turda veda etti
Şampiyonada kadınlar 800 metre elemelerinde 5 seri koşuldu.
Elemelerde, serilerinde ilk iki sırayı alan atletlerin yanı sıra ilk iki dışında kalan en hızlı iki sporcu yarı finale çıktı.
4. seride piste çıkan milli atlet Tuğba Toptaş, 2.08.14'lük derecesiyle elemeleri geçemedi.
Yarın doğum gününü kutlayacak Büyük Britanyalı Keely Hodgkinson, 1. turun en hızlı ismi oldu. 3. seride tempoyu çok yükselten Hodgkinson, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalyayı 0.08 saniyeyle kaçırmıştı.
Milli sporcu Batuhan Çakır üç adım atlamada adını finale yazdırdı
Erkekler üç adım atlamada eleme müsabakaları yapıldı.
Milli sporcu Batuhan Çakır, ilk atlayışında hata yaptı. İkinci denemesinde 16,06 metrelik derece elde eden milli sporcu, üçüncü hakkında ise 16,20 metrelik atlayışa imza attı ve 8. sırada yer alarak adını finale yazdırdı.
Milli atletler Emine Hatun Mechaal ve Yasemin Can, kadınlar 3000 metrede finale çıktı
Şampiyonada kadınlar 3000 metre elemelerinde iki seri koşuldu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybeden milli atlet Emine Hatun Mechaal, ilk seride 9.03.03 koşarak final biletini aldı.
İkinci seride piste çıkan Yasemin Can da son turlarda temposunu yükselttiği elemede 9.01.34 ile adını finale yazdırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.