Dolar
18.89
Euro
20.02
Altın
1,836.13
ETH/USDT
1,640.30
BTC/USDT
23,425.00
BIST 100
5,261.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor'da seçimli olağanüstü genel kurul kararı alındı

Selçuk Kılıç   | 02.03.2023
Trabzonspor'da seçimli olağanüstü genel kurul kararı alındı

Trabzon

Bordo-mavililerin internet sitesinden yapılan açıklamada, tüzüğün 30. maddesine istinaden kulübün seçimli olağanüstü genel kurulunun 18-19 Mart tarihlerinde saat 09.00'da Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın 25-26 Mart tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu'nda 09.00-16.00 saatleri arasında yapılacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da depremin 25. gününde enkazdan bir köpek canlı çıkartıldı
Kartal'da rögardan taşan sular caddeyi kapladı
Depremden etkilenen illerde 189 konteyner kent oluşturuldu
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Kırsalda 73 bin köy evi yapılacak
Ordu'da denizde görülerek kıyıya çıkartılan cisim uzman ekiplerce incelenecek

Benzer haberler

Trabzonspor'da seçimli olağanüstü genel kurul kararı alındı

Trabzonspor'da seçimli olağanüstü genel kurul kararı alındı

PFDK'den 5 Süper Lig kulübüne para cezası

Stefan Kuntz, Okan Buruk ve Jorge Jesus ile biraraya geldi

Arama kurtarma ekipleri depremzedelerle gönül bağı kurdu

Arama kurtarma ekipleri depremzedelerle gönül bağı kurdu
Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Depremzede güreşçi, antrenmanlarını Trabzon'da sürdürüyor

Depremzede güreşçi, antrenmanlarını Trabzon'da sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet