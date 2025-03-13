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Teknoloji, Savunma sanayisi

İtalyan savunma devi Leonardo'nun CEO'su Cingolani'den Baykar'a övgü

Avrupa’nın en büyük savunma firmalarından İtalyan Leonardo şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Roberto Cingolani, Türkiye’nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi Baykar'dan ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’dan övgü ile söz etti.

Şeyma Yiğit  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
İtalyan savunma devi Leonardo'nun CEO'su Cingolani'den Baykar'a övgü

Ankara

Baykar ile yakın zamanda ortaklık anlaşması imzalayan Leonardo'nun CEO’su Cingolani, Fransız Le Monde gazetesine verdiği röportajda, Baykar'ın son dönemde savunma sanayisindeki yükselişinden etkilendiğini belirtti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’dan da övgü ile bahseden Cingolani, “Biz mühendisiz, aynı dili konuşuyoruz. Benim gibi kot pantolon, tişört ve spor ayakkabı giyiyor.” ifadesini kullandı.

23 Ocak’ta Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaretinden oldukça etkilenerek döndüğünü dile getiren Cingolani, konutları, parkları, kreşleri, yüzme havuzları, okulları ve yardım kuruluşlarıyla Baykar kampüsünün kendisine ünlü İtalyan mühendis Adriano Olivetti’nin 1930-1960 yıllarında inşa ettiği Ivrea ideal şehrini hatırlattığını kaydetti.

Cingolani, 23 Ocak’ta Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ziyaretinde Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından ağırlanmıştı.

Leonardo ve Baykar arasında 6 Mart’ta Roma'da insansız teknolojilerde ortaklık anlaşması imzalanmıştı.

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