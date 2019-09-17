Baykar Teknik Müdürü Bayraktar AA Finans Masası'na konuk olacak
Baykar Teknik Müdürü Bayraktar, Anadolu Ajansı Finans Masası'nda TEKNOFEST İstanbul'a ilişkin soruları yanıtlayacak.
İstanbul
Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.
Selçuk Bayraktar, 18 Eylül Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak AA Finans Masası'nda TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) ve milli teknoloji hamlesine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Bayraktar'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@aa_finans" Twitter hesabından da anlık takip edilebilecek.
AA Finans aboneleri ise toplantıyı "aafinans.com" üzerinden canlı izleyebilecek.
Finans Masası, Atatürk Havalimanı'ndaki festival alanında gerçekleştirilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.