Yeşilayın sigaraya yönelik "Bırak Şimdi" kampanyası tanıtıldı
Türkiye Yeşilay Cemiyetinin "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" kapsamında başlattığı "Bırak Şimdi" kampanyasının tanıtımı yapıldı.
İstanbul
Sepetçiler Kasrı'ndaki genel merkezde düzenlenen programda, "Tütünle Mücadele Karikatür Sergisi"nin açılışı yapıldı.
Ardından "Bırak Şimdi" kampanyasının tanıtımında konuşan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, bağımlılığın yalnızca düştüğü yeri değil herkesi yaktığını söyledi.
Dinç, her bir bağımlılığın aynı şekilde tehdit ve tehlikeler dolu olduğunu belirterek, "Her bir bağımlık, hep birlikte mücadele etmemiz gereken, el ele vererek güçlerimizi, imkanlarımızı birleştirerek çocuklarımız, gençlerimiz başta olmak üzere insanımıza bu konuda yardım etmemiz gereken büyük bir tehdit ve tehlike. Bunların başında da hiç şüphesiz sigara geliyor." dedi.
Dünya Sağlık Örgütünün tütün kullanım yaygınlığı eğilimlerine ilişkin küresel raporuna da değinen Dinç, şöyle devam etti:
"Tütün önlenebilir ölüm nedenleri arasında dünyada ilk sırada. Önlenebilir ama önlenemediği, önlenmediği için çok sayıda insanımızı kaybediyoruz. Dünya çapında her gün 22 bin, yılda 8 milyondan fazla insan tütüne bağlı olarak hayatını kaybediyor. En kötüsü de bu hayatını kaybedenlerin 1,2 milyonu pasif içicilikten dolayı hayatını kaybediyor. Kendisi içmiyor ama içilen ortamda buna maruz kaldığı için hayatını kaybediyor."
Dinç, tütün endüstrisinin büyük ve tehlikeli bir sektör olduğunu, bu alanda çok büyük paralar kazanıldığı için tüm motivasyonun daha fazla insanı tütün bağımlısı haline getirmeye yönelik sergilendiğini anlattı.
En kalıcı müşterilerin ve en zayıf grubun çocuk ile ergenler olduğunu bildikleri için bu kesime yönelik büyük bir propaganda yapıldığına dikkati çeken Dinç, "Bu noktada da en büyük tehdit olarak bugün karşımızdaki mesele e-sigara meselesidir. E-sigara meselesi çocuklarımız ve gençlerimiz için en büyük tehditlerden birisi. Çünkü çocuklar ve gençler e-sigarayı yetişkinlerden 9 kat daha fazla kullanıyor." diye konuştu.
Tütün endüstrisine karşı büyük bir mücadele verilmesi gerektiğini vurgulayan Dinç, Yeşilaya şimdiye kadar 23 bin kişinin tütünü bırakmak için başvurduğuna değindi.
Dinç, bu başvuruların analizini yaptıklarında sigaraya başlama yaşının 16 olduğunu gördüklerine işaret ederek, ortalama tüketim süresinin 23 yıl, günlük tüketim miktarının ise 22 adet olduğunun belirlendiğini anlattı.
"Yeşilay Danışmanlık Merkezine tedavi için gelen 7 kişiden 6'sı tedavi oluyor"
Üzücü verilerin yanı sıra sevindirici rakamların da olduğunu dile getiren Dinç, "Yeşilay Danışmanlık Merkezine tedavi için gelen 7 kişiden 6'sı tedavi oluyor. Yeter ki başlasın, sürece devam etsin, bizi bırakmasın. Bizi bırakmazsa biz onları bırakmıyoruz." ifadelerini kullandı.
Dinç, ülkede Sağlık Bakanlığının sigarayı bırakma polikliniklerinin yaygın olduğunu, Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin 81 ilde faaliyet gösterdiğini anlattı.
"Bırak Şimdi" kampanyası kapsamında çalışmalara devam edeceklerine işaret eden Dinç, "Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Daha az zararlı demeyeceğiz. Kabul edilebilir demeyeceğiz. Her türlü mücadelemizi vereceğiz. Bu noktada 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü'nde 'Bırak Kazan' kampanyamızı Yasemin Açık Vakfıyla beraber yapıyoruz." dedi.
Programa, Yasemin Açık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, bazı ilçe sağlık müdürleri ve çeşitli hastanelerden doktorlar ile davetliler katıldı.