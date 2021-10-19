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Sağlık

Yeryüzü Doktorları, Somali'de 38 bin hastaya şifa dağıttı

Yeryüzü Doktorları, Somali'de 3 yıl önce kurduğu sağlık merkezinde 38 bin hastayı muayene etti.

Tufan Aktaş   | 19.10.2021
Yeryüzü Doktorları, Somali'de 38 bin hastaya şifa dağıttı

İstanbul

Yeryüzü Doktorlarından yapılan yazılı açıklamada, 2011'deki kuraklığın ardından sağlık hizmetlerinin verilmeye başlandığı ülkede çalışmaların 10. yılına girdiği kaydedildi.

Yeryüzü Doktorlarının anne-çocuk sağlığından beslenmeye, sağlık eğitimlerinden kapasite geliştirmeye kadar farklı alanlarda onlarca proje ve operasyon gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, başkent Mogadişu'da açılan sağlık merkeziyle ülkedeki kısıtlı sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına gayret gösterildiği ifade edildi.

Açıklamada, "3 yıl önce kurulan sağlık merkezimiz bünyesinde Eylül 2021'e kadar 29 bin 395 birinci basamak muayene hizmeti, 8 bin 604 jinekoloji muayene hizmeti, 203 doğum hizmeti, 35 bin 274 kişiye ilaç desteği, 22 bin 207 kişiye laboratuvar hizmeti ve bin 651 kişiye ultrason hizmeti sağladık." bilgisi verildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonuyla (UNICEF) birlikte beslenme ve aşı hizmetlerine de başlanacağını duyuran Yeryüzü Doktorları, ülkedeki acil yardıma muhtaç kişilerin çoğunluğunun çocuk olduğunu hatırlattı.

Güvenlik sorunları ve iç çatışmalar nedeniyle 2,9 milyon kişinin yerinden olduğu ülkede, evini terk edenlerin birçoğu başkent Mogadişu gibi şehirlerdeki derme çatma kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

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