Dolar
26.83
Euro
29.96
Altın
1,970.13
ETH/USDT
1,890.30
BTC/USDT
29,820.00
BIST 100
6,682.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşuyor Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulunuyor
logo
Sağlık

Uzmanından yaz mevsiminde sıvı tüketimi uyarısı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fatma Tayhan, yaz mevsiminde su başta olmak üzere ayran, cacık, maden suyu gibi içeceklerin tüketiminin artırılması gerektiğini belirtti.

Muhammed Kaygın  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
Uzmanından yaz mevsiminde sıvı tüketimi uyarısı

Çankırı

Tayhan, yaptığı yazılı açıklamada, aşırı sıcaklarda özellikle sıvı tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini, günde en az 2-2,5 litre su içilmesini önerdiklerini belirtti.

Bunaltıcı sıcakların çocuk yetişkin demeden herkesi olumsuz etkilediğine işaret eden Tayhan, "Sıcak havalarda olası sağlık risklerine karşı dikkat etmek gerekiyor. Yaz sıcaklarında doğru şekilde beslenmek, sağlık için büyük önem arz ediyor. Öncelikle sıcak ile vücutta terleme oranı arttığından kaybolan sıvı ve elektrolitleri yerine koymak için su başta olmak üzere ayran, cacık, maden suyu gibi içeceklerin tüketimini artırmalıyız." ifadesini kullandı.

Her yetişkinin su ihtiyacının farklı olduğunu aktaran Tayhan, şöyle devam etti:

"Su tüketmek zor geliyorsa suyun içine limon, nane, meyve parçaları ekleyerek tüketmeyi deneyebilirsiniz. Yeterli su tüketip tüketmediğinizi idrarınızın rengine bakarak anlayabilirsiniz. Eğer idrarınızın rengi koyu sarı ise su tüketiminiz yetersiz, açık ise yeterlidir. Sıcak havalarda aşırı yağlı, şekerli besinler yerine sebze, meyve ve tam tahıl ağırlıklı beslenme tercih edilmelidir. Akdeniz diyeti önerilebilir. Kızartmalar yerine haşlama ve buğulama, ağır şerbetli tatlılar yerine dondurma ve sütlü tatlılar tercih edilmelidir."

Yaz sıcaklarında beslenme açısından dikkat edilmesi gereken bir diğer konunun besin zehirlenmesi olduğunu anlatan Tayhan, "Özellikle tavuk, yumurta, süt, balık ve kremalı yiyecekler gibi potansiyel tehlikeli besinlerin tüketiminde daha dikkatli olunmalı, bu besinlerin hazırlanmasında hijyen kurallarına azami ölçüde uyulmalıdır. Dışarıda ve açıkta satılan yiyecekler tüketilmemeli, sıcak havalarda besin zehirlenmelerinde artış yaşandığından evde yemek yemeye özen gösterilmelidir." açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hakkari'de Cilo buzullarında hayatını kaybeden kadın Kütahya'da toprağa verildi
TDK'den Türkçe Sözlük'e ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yenilenen Ercan Havalimanı'na inişi uçağın kokpitinden izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile baş başa görüştü
Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Uzmanından yaz mevsiminde sıvı tüketimi uyarısı

Uzmanından yaz mevsiminde sıvı tüketimi uyarısı

Ilgaz Dağı 15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Tırmanışı yapıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet