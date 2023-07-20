Dolar
26.91
Euro
30.17
Altın
1,981.71
ETH/USDT
1,918.30
BTC/USDT
30,269.00
BIST 100
6,655.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor'un yeni transferi Filip Benkovic, bordo-mavili takımın kamp yaptığı Slovenya'nın Kranj kentindeki tesislerde basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor
logo
Sağlık

ABD yönetimi, Vuhan Viroloji Enstitüsüne yapılan yardımı askıya aldı

ABD yönetimi, Kovid-19 salgınının çıkış noktası olduğu öne sürülen Çin'deki Vuhan Viroloji Enstitüsüne yapılan yardımları askıya aldığını bildirdi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
ABD yönetimi, Vuhan Viroloji Enstitüsüne yapılan yardımı askıya aldı

Ankara

The Hill'in haberine göre, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS), Vuhan Viroloji Enstitüsüne yapılan yardımların askıya alındığını açıkladı.

HHS'nin hazırladığı notta, Viroloji Enstitüsünün gerekli belgeleri teslim etmediği ve ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinin (NIH) güvenlikle alakalı sorularına yanıt vermediği kaydedildi.

Notta, Viroloji Enstitüsünün "NIH'nın biyogüvenlik protokollerinin ihlal edilmiş olabileceği" ve bu durumun hala sürüyor olma ihtimali olduğu belirtilerek, "Bu sebepten dolayı, olası bir sağlık riskini azaltmak için Viroloji Enstitüsüne yardımların derhal askıya alınması gerektiğine karar verdik." ifadesi kullanıldı.

Vuhan Viroloji Enstitüsü hakkındaki iddialar

2002-2003 yıllarındaki Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) salgınının ardından, yarasa koronavirüslerinin genetik bilgilerinin olduğu bir arşiv yaratmak amacıyla kurulan Vuhan Viroloji Laboratuvarı, Kovid-19'un buradaki laboratuvarda yapay olarak üretildiği ve yanlışlıkla dışarı çıktığı iddialarına konu olmuştu.

ABD Temsilciler Meclisi Kovid-19 Salgını Soruşturma Alt Komitesi, Kovid-19'un ABD'nin fonlarıyla bu enstitüde üretildiğini savunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uzmanlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkelerine yaptığı ziyaret ilişkileri "stratejik ortaklığa" taşıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Ercan Havalimanı, KKTC'nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacaktır
Bakanlar Göktaş ile Tekin, "Afet Bölgesi Eğitim Destek Programı İşbirliği Protokolü"nü imzaladı
Küresel ortalama sıcaklık, üst üste 17 gündür yüksek seyrediyor
Milli Savunma Bakanlığı: Bir haftada 35 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

ABD yönetimi, Vuhan Viroloji Enstitüsüne yapılan yardımı askıya aldı

ABD yönetimi, Vuhan Viroloji Enstitüsüne yapılan yardımı askıya aldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet