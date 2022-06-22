TUS yerleştirme sonuçlarına göre 10 bin 876 aday yerleşti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem sonucuna göre ek yerleştirme dahil 10 bin 876 adayın yerleştirildiğini bildirdi.
Ankara
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2022 TUS 1. dönem sınavı sonucuna göre, ek yerleştirme dahil 10 bin 876 adayın yerleştirmesi ÖSYM tarafından yapıldı. Atamayla ilgili iş ve işlemleri tamamlananların kararları Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemine (ÇKYS) yansıtılmıştır. Yarının uzman hekimlerine başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
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2022 TUS 1. Dönem sınavı sonucuna göre, ek yerleştirme dâhil, 10.876 adayın yerleştirmesi ÖSYM tarafından yapıldı. Atamayla ilgili iş ve işlemleri tamamlananların kararları Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemine (ÇKYS) yansıtılmıştır. Yarının uzman hekimlerine başarılar diliyoruz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 22, 2022