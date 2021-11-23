Dolar
12.90
Euro
14.50
Altın
1,786.61
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,784.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Sağlık

Tekirdağ'da havada Kovid-19 RNA'sına rastlandı

Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, "Kent atmosferinde ve hastane yakınlarında 203 atmosferik partikül örneklemesi yapıldı. Analiz sonuçlarında 203 partikül örneğinden 20'sinde Kovid-19 PCR testi pozitif çıktı.' dedi.

Süleyman Coşkun Bozyel   | 23.11.2021
Tekirdağ'da havada Kovid-19 RNA'sına rastlandı

Tekirdağ

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Tekirdağ'da havada Kovid-19 RNA'sına rastlandığını bildirdi.

Tecer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağ, İstanbul, Ankara, Konya, Antalya, Eskişehir, Bolu ve İzmir'deki üniversitelerde görev yapan 35 bilim insanıyla 2020 yılının Mayıs ayında başlattıkları çalışmada, atmosferdeki partikül maddelerde Kovid-19 RNA'sı aradıklarını söyledi.

Çalışmanın sonuçlarının ortaya çıkmaya başladığını anlatan Tecer, "Atmosferdeki 203 farklı partikül maddeyi alarak bunlarda Kovid-19 PCR testi yöntemiyle sonuç aradık. Bu çalışma, atmosferdeki partiküllerde Kovid-19 genetik materyalinin bulunup bulunmadığına ilişkin bir çalışmaydı." dedi.

Tecer, şöyle devam etti:

"Kent atmosferinde ve hastane yakınlarında 203 atmosferik partikül örneklemesi yapıldı. Bu partikül maddelerin içinde sars Kovid-19 RNA'sına bakıldı. Analiz sonuçlarından şunu gördük ki 203 partikül örneğinden 20'sinde Kovid-19 PCR testi pozitif çıktı. Bu 20 pozitif partikül maddenin dağılımına baktığımız zaman, 13'ünün hastane bölgelerine yakın lokasyonlardan alınan partikül maddelerin olduğunu gördük. 7'sinin ise insanların, trafiğin yoğun bulunduğu bölgelerde olduğunu tespit ettik."

Kent dışından alınan örneklerde PCR sonuçlarının pozitif çıkmadığını vurgulayan Tecer, şunları kaydetti:

"Atmosferdeki partikül maddelerde Kovid-19'a ilişkin genetik materyallerin bulunmasıyla ilgili çalışmalar dünyada var. Tabi bu çalışma 'atmosferdeki partikül maddeler salgının yayılmasını sağlıyor' sonucuna ulaştırmıyor ama bir bulaş yolunun partikül maddeler olmasıyla ilgili de bir ipucu verebilir. Tabi bu Kovid-19 virüsünün atmosferde ne kadar sürelerde kaldığı, ne kadar hastalık etkisi yaptığı konusu başka bir araştırmanın konusu olmalı."

Tecer, bir taraftan aşı çalışmalarının sürdüğünü, bir taraftan da pandemiyle ilgili yeni ölümlerin yaşandığını ifade etti.

Bu nedenle Kovid-19 tedbirlerine titizlikle uyulması gerektiğine işaret eden Tecer, "İç ortamlarda pandemiden korunmak amacıyla maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyuyoruz ama dışarda da hayatımızı sürdürürken de virüsün soluduğumuz atmosferin içerisinde olabileceği ihtimalini de göz ardı etmememiz gerekiyor." dedi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 772 bin 440'a ulaştı
Almanya'da aşı zorunluluğu getirilmesi tartışılıyor
DSÖ ilk kez bir Kovid-19 antikor test kitine uluslararası lisans verdi
Kovid-19 vakaları son bir ayda dünya genelinde 244 milyondan 258 milyona çıktı
Almanya'da son 24 saatte 45 bin 326 Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

Tekirdağ'da havada Kovid-19 RNA'sına rastlandı

Tekirdağ'da havada Kovid-19 RNA'sına rastlandı

Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili gözaltındaki 8 aile yakını adliyede

Bitlis'te üniversite öğrencileri ara tatilde köy okulunu onardı

Akdenizli hazır giyim ihracatçıları ekimde 35,9 milyon dolarlık ihracat yaptı

Akdenizli hazır giyim ihracatçıları ekimde 35,9 milyon dolarlık ihracat yaptı
Çin'de 11 binden fazla üniversite öğrencisi Kovid-19'dan karantinaya alındı

Çin'de 11 binden fazla üniversite öğrencisi Kovid-19'dan karantinaya alındı
Bakan Varank: Türkiye'yi katma değerli üretimle büyüyen bir ülke haline getirmek istiyoruz

Bakan Varank: Türkiye'yi katma değerli üretimle büyüyen bir ülke haline getirmek istiyoruz