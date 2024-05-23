Suriye'nin kuzeyinde "1. Uluslararası Mercidabık Kongresi" başladı
Sağlık Bilimleri Üniversitesinin (SBÜ) öncülüğünde, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Çobanbey beldesinde, "1. Uluslararası Mercidabık Kongresi" başladı.
Halep
SBÜ, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim Üniversitesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği kongreye alanında uzman 40 akademisyen katıldı.
Çobanbey'deki SBÜ külliyesinde açılışı yapılan kongrede, Suriye'nin farklı bölgelerinde sağlık alanında eğitimine devam eden çok sayıda öğrenci yer aldı.
SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın AA muhabirine, "1. Uluslararası Mercidabık Kongresinde" göç, bölgenin çatışmalı ve kaotik ortamı nedeniyle ortaya çıkan sorunların konuşulacağını söyledi.
Kongrede bu sorunlar ve çözüm yollarının tartışılacağını belirten Aydın, "8 panelde 40'a yakın konuşmacının göç ve enfeksiyonlar, göç ve el hijyeni, göç ve eğitim, böyle bir yaşamda anne olmak, göçte kadın, göçte gebe, göçte yaşlı ve sosyal değişimler gibi başlıkları olacak." dedi.
SBÜ'nün sağlık konulu eğitimler verilmek üzere kurulduğunu vurgulayan Aydın, "Türkiye'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi, yurt içi ve yurt dışı sağlık temalı eğitim vermek üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulmuştur. Bu doğrultuda da yurt dışında Somali'de Sudan'da Özbekistan'da ve Suriye Çobanbey'de de tıp fakültesi ve diğer meslek yüksek okulları olan üniversiteler vardır." şeklinde konuştu.
Aydın, "Üniversitenin amacı, gitmiş olduğu mazlum coğrafyada ve ata toprağı gibi coğrafyada kendi milletine hizmet edecek kendi çocuklarını sağlıkçı olarak yetiştirmektir. Yani şu anda Çobanbey'de neden varız? Çobanbey'in gençlerini, hem sağlık bilimlerinin alt meslek yüksek okullarında hem de tıp fakültesinde yetiştirip Suriye'deki kendi milletine hizmet etmelerini sağlamak." ifadelerini kulandı.
Sağlık sorunları nedeniyle gerçekleşen göçün önüne geçilecek
Suriye'de planladıkları şekilde sağlıkçılar yetişirse sağlık sorunları nedeniyle gerçekleşen göçün de engellenmiş olacağına dikkati çeken Aydın, "Sağlık hizmeti almak için başka bir ülke ve şehre götürülmeyecektir. Bizim Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak amacımız bu bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik değerlerini kendi toprağında kendi milletini yaşanabilir kılınmasına katkı sağlayarak bölgedeki yaşam kalitesini artırmak. Huzuru artırmak. Toplumsal barışı artırmak ve bölgede yaşama arzusunu artırmaya katkı sağlayacağından inandığımız için buradayız." şeklinde konuştu.
Çobanbey Tıp Fakültesi hakkında da bilgi veren Rektör Aydın, "2021 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan Çobanbey Tıp Fakültesi'nde 236 öğrenci bulunuyor. Türkiye'den Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyeleri gelip dersler veriyorlar. Türkiye'deki herhangi bir tıp fakültesindeki eşdeğer eğitim, sınav ve bilgiyle sınıflarını geçiyorlar. Yani Çobanbey Tıp Fakültesi'nde okuyan, sınıfını geçen ve mezun olacak bir tıp doktoru Türkiye'deki meslektaşları ile aynı bilgiye sahip olacak. Ama kendi milletine hizmet etme adına burada olacak." açıklamasında bulundu.
Çobanbey Tıp Fakültesinde gelecek yıl hasta bakımı, laboratuvar ve radyoloji gibi meslek yüksekokulları bölümleri de açacaklarını dile getiren Aydın, "Buradaki evlatların kendi milletine hizmet edeceği sağlıkçı olarak yetişmesi amaçlanmıştır. O doğrultuda da devam etmektedir. Sadece gelip tıp eğitimi yapmak değil. Sosyal, kültürel ve tıp alanında da bilgi alışverişi yapmaktır." ifadelerini kullandı.
SBÜ Yurt Dışı Birimlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Elevli de açılışını yaptıkları kongrenin bölgenin sağlık ve sosyal alanlardaki konularının alanında uzman kişilerce konuşulacağını söyledi.
Elevli, "Bölgenin coğrafi yapısından sağlık alt yapısı, eğitim alt yapısı, kamu yönetimine kadar, sorunları nelerdir. Konularında kongre yapılacak." dedi.
Kongrenin amacının öğrencilerin hem bilimsel olarak hem de sosyal olarak, özgüvenlerini sağlamak olduğunu aktaran Elevli, "Bilimsel sunumlar yapılmasını teşvik etmek ve bir çalışma nasıl yapılır, bilimsel bir sunum nasıl yapılır. Nasıl takdim edilir, bu konuda onları şimdiden alıştırmak için prova niteliğinde öğrenci kongresi de yapacağız." şeklinde konuştu.
Elevli, "Buraya gelen hocalarımız gerek dahili branşlarda gerekse cerrahi branşlarda Türkiye'nin en seçkin akademisyenleri, doçentleri ve profesörleridir. Burada öğrencilerimizi yetiştirmeye çalışıyorlar. İnşallah bu öğrencilerimiz burada mezun olduklarında yörenin sağlık sistemine katkıda bulunacaklar." ifadelerini kullandı.
Suriye'deki sağlık sorunlarına da değinen Elevli, "Aslında sağlık sorunları dünyanın birçok yerinde benzer ve ortak. Yöresel sorunlar daha çok epidemiyolojik olarak değer taşıyan bulaşıcı hastalıklar konusundadır. Bulaşıcı hastalıklar konusunda, bugünkü kongremizin konusu içerisinde, göç-çocuk sağlığı, göç-erişkin sağlığı gibi durumlarda hangi sağlık tedbirlerinin alınması lazım geleceği ve bu sağlık tedbirlerin toplumun sağlığına nasıl katkı sunulacağı konusunda olacaktır." diye konuştu.
SBÜ olarak sağlık temalı üniversite olduklarının altını çizen Elevli, şunları söyledi:
"Dolayısıyla hem tıp alanında hem de diğer sağlık meslek alanlarında buranın gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Sağlık hizmetleri meslek yüksek okulumuzda bazı yeni programlar açacağız. Ameliyathane hizmetleri, radyoloji programı, laboratuvar teknikleri programı, ameliyathane hizmetleri programı, hasta bakımı programı olarak dört ayrı branşta sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu programlarına öğrenciler alacağız. Tıp fakültesi öğrencilerinin kontenjanını da yaklaşık iki kat artırarak daha fazla doktor yetişecek."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.