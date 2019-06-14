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Sağlık

Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm

Sivas'ın Hafik ilçesinde koyun kırkarken kene kanı bulaşan kişi hayatını kaybetti.

Halife Yalçınkaya,Muzaffer Akyüz   | 14.06.2019
Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm

Sivas

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan 41 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hafik ilçesine bağlı Karlı köyünde yaşayan Ali Kavak, koyunlarını kırkarken hayvanın üzerindeki keneyi kesti. Kenenin kanı bulaşan Kavak, rahatsızlandı. Yakınları tarafından Hafik Hacı Esma Kocacık Devlet Hastanesine kaldırılan Kavak, KKKA teşhisiyle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yoğun bakımda 6 gün tedavisine devam edilen Kavak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavak'ın cenazesi, köyünde toprağa verildi.

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