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Kültür Sanat

Tarihi 'mavi medrese' müzeye dönüştürülecek

Sivas'ta, adını üzerindeki gök mavisi çinilerden alan 748 yıllık Gök Medrese, "Vakıflar Müzesi" olarak tanzim edilecek.

Halife Yalçınkaya   | 20.08.2019
Tarihi 'mavi medrese' müzeye dönüştürülecek

Sivas

Sivas'ta, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271'de yaptırılan Gök Medrese, müzeye dönüştürülecek.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu gerçekleştirilen tarihi Gök Medrese'de incelemelerde bulundu.

Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Ayhan, eserin "Vakıflar Müzesi" şeklinde teşhir ve tanziminin yapılacağını belirtti.

Ayhan, Sivas Kalesi altında bulunan Kale Evleri Projesi çalışmalarını da inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

"Mavi medrese"

Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali'nin 1271'de mimar Konyalı Kaluyan'a yaptırdığı, Selçuklu mimarisinin en seçkin eserleri arasında yer alan Gök Medrese'de, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan 8 kişilik heyet, Ağustos 1997'de fotogramik çekimler, rölöve ve tespit çalışmalarıyla restorasyona başlamıştı.

Adını üzerindeki gök mavisi çinilerden alan, "mavi medrese" olarak da bilinen Gök Medrese, yıllar süren çalışmaların ardından restorasyonun büyük kısmı tamamlanarak ziyarete açılmıştı.

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