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Sağlık

SGK'nin geri ödeme listesine 95 ilaç daha alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yapılan düzenlemeyle 88'i yerli üretim olmak üzere 95 ilacın daha geri ödeme listesine dahil edildiğini bildirdi.

Sefa Bilgitekin  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
SGK'nin geri ödeme listesine 95 ilaç daha alındı

Ankara

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, SGK'nin geri ödeme listesine alınan ilaçlara ilişkin bilgileri paylaştı.

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Yapılan düzenlemeyle 88'i yerli üretim olmak üzere 95 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını belirten Işıkhan, ilaçların hastalara şifa olması temennisinde bulunarak, vatandaşlara sağlıklı ömür diledi.

Işıkhan, geri ödeme listesine alınan 95 ilaçtan 6'sının diyabet, 5'er tanesinin ise "kanser", "immün trombositopeni", "talasemi" (demir bağlayıcı) ile "astım ve KOAH" tedavilerinde kullanılan ilaçlar olduğunu duyurdu.

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