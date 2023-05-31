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Sağlık

Sağlık Bilimleri Üniversitesinde "Dünya Tütünsüz Günü" paneli düzenlendi

Sağlık Bilimleri Üniversitesinde "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" paneli düzenlendi.

Neriman Senanur Torun  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
Sağlık Bilimleri Üniversitesinde "Dünya Tütünsüz Günü" paneli düzenlendi

Ankara

Panelin açılışında konuşan üniversitenin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, tütünün hem sağlık hem kalkınma hem de çevre için büyük bir tehdit oluşturduğuna işaret ederek, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre Türkiye'de sigara içen kişi sayısının 21 milyon olduğunu, son 10 yılda sigaraya 257 milyar lira civarı para harcandığını aktardı.

Sağlık harcamalarının yüzde 10'una yakınının sigara kaynaklı hastalıkların tedavisi için harcandığını söyleyen Gerek, "Sigara, kanser ve kalp damar hastalıkları başta olmak üzere çok sayıda hastalığın müsebbibidir." dedi.

Gerek, "Unutulmamalıdır ki bu hastalıkların tedavisi diğer hastalıklara oranla son derece pahalıdır. Sigaraya harcadığımız para, 56 Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 11 Atatürk Barajı, 46 Marmaray, 10 nükleer santral ve 6 Güneydoğu Anadolu Projesi'ne eşdeğer. Görüldüğü üzere sigara sağlığımızı bozmakla kalmayıp aynı zamanda kalkınmamızın önünde de büyük bir tehdit olarak duruyor." ifadelerini kullandı.

"En büyük kitle imha silahıdır"

Her yıl sigaraya bağlı sebeplerle dünyada yaklaşık 6 milyon, pasif içicilik nedeniyle de 600 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirten Gerek, şu bilgileri verdi:

"Tütün, insanoğlunun görüp göreceği en büyük kitle imha silahıdır. Bu ifadeyi öylesine kullanmıyorum. 20. yüzyılda 100 milyondan fazla kişinin ölüm nedeni olan bir maddeden bahsediyoruz. Nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlar nedeniyle yaşanan toplam ölümler, tütünün verdiği zararla mukayese bile edilemez. Tütün kullandığı için ölen her 9 kişi, içmediği halde dumanını soluyan 1 kişinin de 'pasif içicilik' etkilerinden ölümüne neden olmaktadır."

Türkiye'de sigara tüketiminde ciddi düşüş olduğunu söyleyen Gerek, "Yüzde 32 olan sigara kullanım oranı hızla yüzde 27 civarına düştü. Sigara tüketimi azaldıkça akciğer kanserinden ölümler, kalp damar hastalıklarından ölümler, felçler, sigarayla ilişkili hastalıklar da zaman içerisinde ciddi oranlarda azalmaya başladı." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği'ne başvurarak sigarayı bırakanlara sertifika, "Dumansız Ankara"ya destek veren işletmelere de ödül takdim edildi.

Panele, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu ve öğretim üyeleri de katıldı.

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