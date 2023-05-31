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Sağlık

Sigara içmese dahi dumanına maruz kalan da zarar görüyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gamze Varol, sigara dumanına maruz kalan kişilerin de içenler kadar etkilendiğini söyledi.

Mesut Karaduman  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
Sigara içmese dahi dumanına maruz kalan da zarar görüyor

Tekirdağ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gamze Varol, AA muhabirine, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tütünle mücadeleyi küresel boyutta mücadele edilmesi gereken acil bir sağlık sorunu ve bir salgın olarak nitelendirdiğini belirtti.

"Bebek ölümlerine yol açabiliyor"

Sigara dumanının her yaştaki vatandaşı etkilediğini ancak bebek ve çocuklarda bunun daha fazla olduğuna vurgu yapan Varol, şöyle konuştu:

"Anne karnındaki bebeğin maruz kaldığı sigara dumanı ve kandan geçen çok sayıda kanserojen kimyasallar bebeğin sağlığını olumsuz etkiliyor. Annenin gebeliğini olumsuz etkiliyor ve bebeğin düşük tartılı doğmasına, erken doğuma neden oluyor. Hatta kimi durumlarda bebek sağlıklı doğsa bile bebeğin odasında sigara içilmesi nedensiz bebek ölümlerine yol açabiliyor.

'Ani bebek ölümü sendromu' kesin nedeni yok ama iç ortam hava kirliliği, özellikle tütün mamullerinin çıkardığı kirleticilere maruz kalmak da artık ani bebek ölümüne yol açabiliyor diyor uzmanlar. 'Ben sigara içmiyorum, arkadaşım içiyor. Onun sigara dumanı beni olumsuz etkilemez' söylemi çok yanlış aynen o kişiyi etkilediği gibi sigara dumanını soluyan kişi de büyük ölçüde kalp hastalığına yakalanıyor, felç gelişebiliyor, damar endotel hasarı oluyor."

"Sigara içen o kokuyu hissedemiyor ama hiç içmeyen o kokuyu hissediyor."

Varol, sigara içilen her hangi bir ortamda duvarlarda, mobilyalarda, bitkilerin üzerinde sigara dumanından kaynaklı tortu kaldığını ve bunun da insan sağlığını olumsuz etkilediğine işaret etti.

Çocukların anne ve babasını rol model aldığını, o nedenle sigara içen anne ve babanın farkında olmadan çocuklarına da büyük zarar verdiğini söyleyen Vural "Şimdi ebeveyn olarak belki çocuklarımızın önünde sigara içmemeye gayret gösteriyoruz ama çocuklar onu biliyorlar. Kokusundan anlıyorlar. Sigara içen o kokuyu hissedemiyor ama hiç içmeyen o kokuyu hissediyor. Çocuklar sigaranın zararlarını biliyorlar ama rol model aldıkları, sevdikleri anne ve baba figürleri eğer o sigarayı içiyorlarsa o sigarayı bir şey zannediyorlar. " dedi.

Varol, iyi bir rol model olmak için sigara içen anne babaların bu alışkanlıklarını bir an evvel terk etmesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.


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