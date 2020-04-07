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Sağlık Bakanlığından Dünya Sağlık Günü'ne özel video

Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Günü'ne özel video hazırladı.

Mehmet Tosun   | 07.04.2020
Sağlık Bakanlığından Dünya Sağlık Günü'ne özel video

Ankara

Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından "Her an, her koşulda yanımızda olan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz" ifadeleriyle paylaşılan videoda, sağlıkçıların geçmişten günümüze görüntüleri yer alıyor. 

Video, "Bir can kurtarmak adına gösterilen fedakarlıklar her tür övgüye layıktır." ifadesiyle sona eriyor.

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