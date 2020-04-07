Mercedes, ürettiği solunum cihazının tasarımını ücretsiz dağıtacak
Mercedes, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek için ürettiği solunum cihazının tasarımlarını ücretsiz olarak dağıtacağını duyurdu.
Ankara
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Formula 1 takımlarından Mercedes, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek için ürettiği solunum cihazının tasarımlarını ücretsiz olarak dağıtacağını duyurdu.
Mercedes'ten yapılan açıklamada, Londra Üniversitesi Akademisi (UCL) ile ortaklaşa gerçekleştirilen projeyle günlük 1000 adet solunum cihazı üretildiği belirtildi.
Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) ilk etapta 10 bin adet cihaz siparişi verdiği kaydedilirken, "Koronavirüse karşı küresel mücadeleye destek olmak için solunum cihazının tasarımlarını ücretsiz olarak üreticilerin kullanımına sunacağız." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.