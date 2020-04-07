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Sağlık, Koronavirüs

Mercedes, ürettiği solunum cihazının tasarımını ücretsiz dağıtacak

Mercedes, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek için ürettiği solunum cihazının tasarımlarını ücretsiz olarak dağıtacağını duyurdu.

Abdulkadir Karakaya   | 07.04.2020
Mercedes, ürettiği solunum cihazının tasarımını ücretsiz dağıtacak

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Formula 1 takımlarından Mercedes, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek için ürettiği solunum cihazının tasarımlarını ücretsiz olarak dağıtacağını duyurdu.

Mercedes'ten yapılan açıklamada, Londra Üniversitesi Akademisi (UCL) ile ortaklaşa gerçekleştirilen projeyle günlük 1000 adet solunum cihazı üretildiği belirtildi.

Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) ilk etapta 10 bin adet cihaz siparişi verdiği kaydedilirken, "Koronavirüse karşı küresel mücadeleye destek olmak için solunum cihazının tasarımlarını ücretsiz olarak üreticilerin kullanımına sunacağız." ifadeleri kullanıldı.

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