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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca'dan 'sosyal mesafeli bank' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'nın Kestel ilçesindeki "sosyal mesafeli bank" fikrini beğendi.

Buket Güven   | 09.05.2020
Sağlık Bakanı Koca'dan 'sosyal mesafeli bank' paylaşımı

Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'nın Kestel ilçesindeki "sosyal mesafeli bank" fikrini beğendi.

Bakan Koca, Twitter hesabında, Kestel Belediyesi'nin sosyal mesafe kuralına uygun olarak tasarladığı oturma bankının fotoğrafını paylaştı.

Koca, paylaşımında, "Türkiye'nin pratik zekası, salgın şartlarında, sosyal hayata ilginç görüntüler kazandırmaya başladı. Göze sürpriz yapanından bir soruna çözüm olanına dek, her fikir güzel. (Mühim not: Fotoğraf çarşamba günü çekilmiştir.)" yorumunda bulundu.

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