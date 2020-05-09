Sağlık Bakanı Koca'dan 'sosyal mesafeli bank' paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'nın Kestel ilçesindeki "sosyal mesafeli bank" fikrini beğendi.
Ankara
Türkiye’nin pratik zekâsı, salgın şartlarında, sosyal hayata ilginç görüntüler kazandırmaya başladı. Göze sürpriz yapanından bir soruna çözüm olanına dek, her fikir güzel. (Mühim not: Fotoğraf çarşamba günü çekilmiştir.) pic.twitter.com/i5PiknHBJP— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 9, 2020
Bakan Koca, Twitter hesabında, Kestel Belediyesi'nin sosyal mesafe kuralına uygun olarak tasarladığı oturma bankının fotoğrafını paylaştı.
Koca, paylaşımında, "Türkiye'nin pratik zekası, salgın şartlarında, sosyal hayata ilginç görüntüler kazandırmaya başladı. Göze sürpriz yapanından bir soruna çözüm olanına dek, her fikir güzel. (Mühim not: Fotoğraf çarşamba günü çekilmiştir.)" yorumunda bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.