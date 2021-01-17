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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarına teşekkür

Sağlık Bakanı Koca, "Küresel salgının dünyada ilk göründüğü günden beri gece gündüz demeden çalışan, ailesinden sevdiklerinden ayrı kalan sağlık çalışanlarımıza minnettarız." açıklamasında bulundu.

Yeşim Sert Karaaslan   | 17.01.2021
Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarına teşekkür Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, küresel salgının dünyada ilk göründüğü günden beri gece gündüz demeden çalışan, ailesinden sevdiklerinden ayrı kalan sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını belirtti.

Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil. Onlara büyük bir teşekkür borçluyuz. 2021 sağlık çalışanları yılıdır." ifadelerini kullandı.

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