Euro
9.06
Dolar
7.50
BIST 100
1,532.95
Altın
1,832.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Otizmli çocukların annelerinde metabolit seviyeleri farklılıklar gösteriyor

Otizmli çocukların annelerinin metabolizmalarının ürettiği metabolit maddesinin, normal çocukların annelerine göre farklı seviyelerde olduğu tespit edildi.

Fuat Kabakcı   | 18.01.2021
Otizmli çocukların annelerinde metabolit seviyeleri farklılıklar gösteriyor

Ankara

"BMC Pediatrics" dergisinde yayımlanan Arizona Eyalet Üniversitesi ve Mayo Klinikte görevli bilim insanlarının çalışmasında, çocukları otizm spektrum bozukluğu (ASD) yaşayan 30 anne ile çocukları normal gelişim gösteren 29 annenin kan örnekleri incelendi. 

Söz konusu çalışmada, araştırmacılar, ASD’li çocukların annelerinde, normal gelişim gösteren çocukların annelerine göre doğumdan 2 yıl ile 5 yıl sonraya kadar metabolit seviyelerinde farklılık görüldüğünü kaydetti.

Folik asitin, B-12 vitamininin ve karnitin asidinin düşük seviyede olması

Söz konusu farklılıkların annenin hamilelik döneminde de mevcut olabildiğini belirten araştırmacılar, metabolit farklılıklarının genel olarak folik asit, B-12 vitamini ve karnitin asidinin düşük seviyede olmasından kaynaklandığı ifade etti.

Araştırmacılar, otizmli çocuk sahibi olma riski yüksek annelere yönelik tarama yapılması için "kan testi geliştirilmesi" tavsiyesinde bulundu.

Çalışmada katkısı bulunan bilim insanlarından Arizona Eyalet Üniversitesinde görevli James Adams, mevcut sonuçlara dayanarak bu metabolitlerin hamilelik sırasında da farklı olup olmadığını belirlemek için o dönemde toplanan kan örnekleriyle ilgili yeni bir çalışma yürüttüklerini aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
'2-3 haftada ancak kendimi toparlayabildim'
Kovid-19'la mücadelede 'üretim üssü'nün kahramanları: Meslek lisesi öğretmenleri
Kovid-19'u yenen Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Can: Bir gün sırtın, ertesi gün belin ağrıyor
Kovid-19 salgınıyla 18,5 milyon öğrencinin eğitiminde dijital dönüşüm yaşandı

Benzer haberler

Otizmli çocukların annelerinde metabolit seviyeleri farklılıklar gösteriyor

Otizmli çocukların annelerinde metabolit seviyeleri farklılıklar gösteriyor

Uzmanından aşırı kaygılı ailelere uyarı: Çocuklarınızı belirlenen saatlerde dışarı çıkarın

Dondurucu soğuklar nedeniyle buz tutan şelale ve göller görenleri hayran bırakıyor

Suriyeli anne 2 yıldır göremediği çocuklarına Türkiye'de gözyaşları içinde kavuştu

Suriyeli anne 2 yıldır göremediği çocuklarına Türkiye'de gözyaşları içinde kavuştu
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Bakan Soylu, Diyarbakır annelerini ziyaret etti: İnşallah 2021'de de buradaki birçok aile evladıyla buluşacak

Bakan Soylu, Diyarbakır annelerini ziyaret etti: İnşallah 2021'de de buradaki birçok aile evladıyla buluşacak