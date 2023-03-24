Dolar
19.06
Euro
20.52
Altın
1,978.78
ETH/USDT
1,754.40
BTC/USDT
27,738.00
BIST 100
5,031.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Sağlık Bakanı Koca'dan Hatay'da temeli atılan hastanelere ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İskenderun Devlet Hastanesinin 154 yoğun bakım yatağı, 27 ameliyathanesinin bulunacağını, Defne Devlet Hastanesinin 60 gün içinde, Antakya Devlet Hastanesinin ise 10 Mayıs'ta hizmete açılmasının planlandığını bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
Sağlık Bakanı Koca'dan Hatay'da temeli atılan hastanelere ilişkin paylaşım

Ankara

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün düzenlenen "Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni"nin ardından Hatay'da açılacak yeni hastanelerin özellikleri ve projelerine ilişkin videoları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bugünkü törenle Antakya Devlet Hastanesi, İskenderun Devlet Hastanesi, Acil Durum Hastanesi ile Defne Devlet Hastanesinin temellerinin atıldığını, ayrıca Hatay'ın yeni yerleşim yeri Gülderen'de de 1000 yataklı bir şehir hastanesi kurulacağını anımsatan Koca, şunları kaydetti:

"İskenderun Devlet Hastanesi 600 yataklı, sismik izolatörlü. Üçüncü basamak sağlık hizmeti verilecek bu hastanede 154 yoğun bakım yatağı, 27 ameliyathane, 113 poliklinik, onkoloji merkezi, kalp damar hastalıkları merkezi bulunacak.

Defne Devlet Hastanesi, 300 yatak kapasiteli olarak planlandı. 80 yoğun bakım yatağı, 12 ameliyathanesi ve tüm branşlarda hizmet verecek donanımı olacak. Sadece 60 gün içinde vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak.

Antakya Devlet Hastanesi, 400 yataklı. 2 katlı çelik konstrüksiyon olarak inşa edilecek. 12 ameliyathanesinden onkoloji merkezine, üçüncü basamak niteliğinde bir hastane olacak. 10 Mayıs'ta hizmete hazır olmayı planlıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Elazığ'da yurtlarda misafir edilen depremzedeler devletin "sıcak aşıyla" iftar yapıyor
Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu
İstanbul'a şubatta gelen turist sayısı 2022'nin aynı ayına göre yüzde 13 arttı
Emine Erdoğan, Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin yeniden inşası yolunda önemli mesafe almak istiyoruz

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan Hatay'da temeli atılan hastanelere ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanı Koca'dan Hatay'da temeli atılan hastanelere ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi

Bakan Kurum: Birlik ve beraberliğimizin şehri Hatay'ımızı 1 yıl içerisinde yeniden ayağa kaldıracağız

Hatay'da kullanma suyu temini için 459 sokak çeşmesi yapıldı

Hatay'da kullanma suyu temini için 459 sokak çeşmesi yapıldı
Sağlık Bakanı Koca'dan devlet hizmeti yükümlülüğü bulunan hekimlere ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan devlet hizmeti yükümlülüğü bulunan hekimlere ilişkin açıklama
Hatay'da rüzgarı enerjiye dönüştüren türbinler depremde ayakta kaldı

Hatay'da rüzgarı enerjiye dönüştüren türbinler depremde ayakta kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet