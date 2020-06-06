Sağlık Bakanı Koca'dan 'Dünya Diyetisyenler Günü' mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının beslenme ve rutin egzersiz alışkanlıklarını da değiştirdiğini bildirdi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Diyetisyenler Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
Salgın, beslenme alışkanlıklarımız, rutin egzersizlerimiz dâhil, düzenimizi değiştirdi. Yeniden kendi normallerimize dönüyoruz. Evde geçen günlerde birikmiş sorunları çözmeye başlıyoruz. Diyetisyenlerimize yardımları için şimdiden teşekkür. DÜNYA DİYETİSYENLER GÜNÜ kutlu olsun. pic.twitter.com/rmN8WGgqaT— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 6, 2020
"Salgın, beslenme alışkanlıklarımız, rutin egzersizlerimiz dahil, düzenimizi değiştirdi. Yeniden kendi normallerimize dönüyoruz. Evde geçen günlerde birikmiş sorunları çözmeye başlıyoruz. Diyetisyenlerimize yardımları için şimdiden teşekkür. Dünya Diyetisyenler Günü kutlu olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.