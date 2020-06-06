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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Dünya Diyetisyenler Günü' mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının beslenme ve rutin egzersiz alışkanlıklarını da değiştirdiğini bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 06.06.2020
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Dünya Diyetisyenler Günü' mesajı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Diyetisyenler Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Salgın, beslenme alışkanlıklarımız, rutin egzersizlerimiz dahil, düzenimizi değiştirdi. Yeniden kendi normallerimize dönüyoruz. Evde geçen günlerde birikmiş sorunları çözmeye başlıyoruz. Diyetisyenlerimize yardımları için şimdiden teşekkür. Dünya Diyetisyenler Günü kutlu olsun."

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