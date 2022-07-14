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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Doktorlar saygıyı hak ediyor' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorların saygıyı hak ettiğini belirterek, "Biz saygımızı gösterelim." çağrısında bulundu.

Özcan Yıldırım   | 14.07.2022
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Doktorlar saygıyı hak ediyor' paylaşımı

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, #DoktorumaSaygı etiketini kullanarak şunları kaydetti:

"Bir doktorun, 'Bu hasta da sancıları hak ediyor' dediği duyulmuş mu? 'Ama doktorlar da şiddeti hak ediyor' cümlesi, suçun, kıymet bilmezliğin ta kendisidir. Doktorlar saygıyı hak ediyor. Biz saygımızı gösterelim."

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