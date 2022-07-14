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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: 24 hastanede daha yeni güvenlik uygulamasına geçildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 hastanede daha yeni güvenlik uygulamasına geçildiğini duyurdu.

Özcan Yıldırım   | 14.07.2022
Sağlık Bakanı Koca: 24 hastanede daha yeni güvenlik uygulamasına geçildi

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 hastanede daha yeni güvenlik uygulamasına geçildiğini duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık kurumlarının güvenliği için giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işleri olduğunu belirterek, "Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak." bilgisini verdi.

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